A Fundação Jornada abriu as primeiras candidaturas para financiar projetos focados nos jovens residentes em Portugal e com idades entre os 15 e os 35 anos, ou por estes promovidos, na que é a primeira iniciativa da antiga Fundação Jornadas Mundiais da Juventude 2023.

Através deste concurso, a Fundação Jornada pretende distribuir 360 mil euros a vários projetos, com limite mínimo de financiamento de 10 mil e máximo de 30 mil euros. As candidaturas ao programa “Jovens, agentes de Esperança” estão abertas até 16 de dezembro de 2025.

Em comunicado, a Fundação Jornada adianta que o objetivo deste primeiro concurso passa por “estimular a participação ativa dos jovens na sociedade, promovendo o desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o bem comum, em áreas como educação, espiritualidade, cidadania, saúde mental e sustentabilidade”.

Através do portal oficial da Fundação, onde podem ser encontrados o regulamento e o formulário de inscrição, podem candidatar-se tanto jovens entre os 15 e os 35 anos, como entidades com ideias destinadas a este grupo etário. Está ainda disponível um guia de apoio ao preenchimento de candidaturas.

A Fundação Jornada estabelece como missão a promoção do desenvolvimento humano, social e cultural dos jovens, incentivando a sua participação cívica. Como “herdeira do legado patrimonial e espiritual da Fundação JMJ 2023”, a Fundação Jornada pretende distribuir 800 mil euros por ano a projetos dedicados à juventude. Este valor advém do resultado líquido positivo de cerca de 35 milhões de euros deixado pela realização da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, que em 2023 trouxe o Papa Francisco a Portugal e juntou mais de 1,5 milhões de jovens católicos.

A Fundação Jornada é presidida pelo bispo auxiliar de Lisboa Alexandre Palma, e o cargo de diretora-executiva é ocupado por Marta Figueiredo.