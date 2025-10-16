A Fundação Jornada abriu as primeiras candidaturas para financiar projetos focados nos jovens residentes em Portugal e com idades entre os 15 e os 35 anos, ou por estes promovidos, na que é a primeira iniciativa da antiga Fundação Jornadas Mundiais da Juventude 2023.
Através deste concurso, a Fundação Jornada pretende distribuir 360 mil euros a vários projetos, com limite mínimo de financiamento de 10 mil e máximo de 30 mil euros. As candidaturas ao programa “Jovens, agentes de Esperança” estão abertas até 16 de dezembro de 2025.
Em comunicado, a Fundação Jornada adianta que o objetivo deste primeiro concurso passa por “estimular a participação ativa dos jovens na sociedade, promovendo o desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o bem comum, em áreas como educação, espiritualidade, cidadania, saúde mental e sustentabilidade”.
Através do portal oficial da Fundação, onde podem ser encontrados o regulamento e o formulário de inscrição, podem candidatar-se tanto jovens entre os 15 e os 35 anos, como entidades com ideias destinadas a este grupo etário. Está ainda disponível um guia de apoio ao preenchimento de candidaturas.
Lucros da JMJ vão servir para apoiar projetos de juventude com 800 mil euros por ano. Primeiro concurso arranca em outubro
A Fundação Jornada estabelece como missão a promoção do desenvolvimento humano, social e cultural dos jovens, incentivando a sua participação cívica. Como “herdeira do legado patrimonial e espiritual da Fundação JMJ 2023”, a Fundação Jornada pretende distribuir 800 mil euros por ano a projetos dedicados à juventude. Este valor advém do resultado líquido positivo de cerca de 35 milhões de euros deixado pela realização da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, que em 2023 trouxe o Papa Francisco a Portugal e juntou mais de 1,5 milhões de jovens católicos.
A Fundação Jornada é presidida pelo bispo auxiliar de Lisboa Alexandre Palma, e o cargo de diretora-executiva é ocupado por Marta Figueiredo.