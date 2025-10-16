O governo do Canadá anunciou o lançamento de um catálogo de 50 modelos de casas pré-fabricadas com o objetivo de eliminar parte da burocracia envolvida nos processos de licenciamento e construção. O primeiro-ministro canadiano publicou um vídeo nas redes sociais em que mostra alguns dos modelos que estarão disponíveis para os construtores “para agilizar aprovações, reduzir a burocracia e construir milhões de casas, mais rapidamente”.

“O novo governo do Canadá está a avançar com uma nova abordagem ousada para aumentar a oferta de habitação no Canadá e, com a divulgação hoje [quarta-feira] dos projetos técnicos completos do Catálogo de Projetos de Habitação, estamos a dar mais um passo importante para capacitar os construtores locais a começarem a construir”, afirmou o ministro da Habitação e Infraestruturas Gregor Robertson no lançamento do projeto.

O governo canadiano convidou, entre outubro e novembro de 2024, empresas de construção de casas pré-fabricadas a submeter os modelos de casas já existentes. A partir desses, foram criados modelos de moradias, casas em duplex e em outras tipologias, com opções adaptadas especificamente às várias províncias do Canadá.

O autarca da cidade de Kitchener, na província de Ontário, também esteve presente no lançamento do catálogo. Berry Vrbanovic sublinhou que o sucesso deste projeto do governo federal dependerá da iniciativa dos promotores imobiliários, sendo que não está previsto o financiamento público para a construção das casas.

Mark Carney comprometeu-se com o objetivo de estimular a construção, apontando para a meta da construção de 500 mil novas casas por ano. De acordo com o principal instituto de Habitação no país, o Canadá precisa de construir seis milhões de casas até 2030 para que os preços do mercado voltem a ser sustentáveis.