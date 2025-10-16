O governo do Canadá anunciou o lançamento de um catálogo de 50 modelos de casas pré-fabricadas com o objetivo de eliminar parte da burocracia envolvida nos processos de licenciamento e construção. O primeiro-ministro canadiano publicou um vídeo nas redes sociais em que mostra alguns dos modelos que estarão disponíveis para os construtores “para agilizar aprovações, reduzir a burocracia e construir milhões de casas, mais rapidamente”.

Canada’s new government just released the Housing Design Catalogue.



It has 50 standardised housing designs that builders will use to streamline approvals, cut through red tape, and get millions more homes built, faster. pic.twitter.com/yJJam69E3r — Mark Carney (@MarkJCarney) October 15, 2025

“O novo governo do Canadá está a avançar com uma nova abordagem ousada para aumentar a oferta de habitação no Canadá e, com a divulgação hoje [quarta-feira] dos projetos técnicos completos do Catálogo de Projetos de Habitação, estamos a dar mais um passo importante para capacitar os construtores locais a começarem a construir”, afirmou o ministro da Habitação e Infraestruturas Gregor Robertson no lançamento do projeto.

O governo canadiano convidou, entre outubro e novembro de 2024, empresas de construção de casas pré-fabricadas a submeter os modelos de casas já existentes. A partir desses, foram criados modelos de moradias, casas em duplex e em outras tipologias, com opções adaptadas especificamente às várias províncias do Canadá.

O autarca da cidade de Kitchener, na província de Ontário, também esteve presente no lançamento do catálogo. Berry Vrbanovic sublinhou que o sucesso deste projeto do governo federal dependerá da iniciativa dos promotores imobiliários, sendo que não está previsto o financiamento público para a construção das casas.

Mark Carney comprometeu-se com o objetivo de estimular a construção, apontando para a meta da construção de 500 mil novas casas por ano. De acordo com o principal instituto de Habitação no país, o Canadá precisa de construir seis milhões de casas até 2030 para que os preços do mercado voltem a ser sustentáveis.