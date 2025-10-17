O atleta Isaac Nader, campeão mundial de 1.500 metros, renovou o contrato que o liga ao Benfica até 2028, anunciou esta sexta-feira o clube encarnado.
“Como benfiquista e atleta do clube há vários anos, é um orgulho poder renovar, estender esta ligação e, se calhar, pouco a pouco, ir-me tornando uma lenda do Benfica. É com um sentimento de satisfação e de muita felicidade que encaro mais um contrato e mais um desafio, para ajudar o clube a conquistar aquilo que nos propusermos conquistar”, disse o atleta, em declarações à BTV.
O atleta português, de 26 anos, reforça a ambição para o novo ciclo: “No alto rendimento temos de pensar em ser os melhores. Se somos ou não, isso já é outra coisa, porque na vida nada é certo. Já faço parte da história do clube há muitos anos. Todos os anos somos campeões nacionais, ajudo o Benfica de várias maneiras — no corta-mato, na pista, na estrada — e, neste ano, estarei disposto a fazer o que me pedirem, sempre com o mesmo empenho”.
“Quero agradecer a todos os benfiquistas o apoio ao longo destes anos, e quero dizer que continuamos juntos. Darei tudo o que tenho cá dentro por este clube, para continuar a dar-vos alegria”, disse ainda.
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