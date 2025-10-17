O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) pagou mais 48 milhões de euros aos seus beneficiários na última semana, com o total de pagamentos a atingir os 9.288 milhões de euros, foi anunciado.

Este valor total corresponde a 42% da dotação do plano e do valor contratado e a 40% do aprovado, segundo o último relatório de monitorização.

As empresas mantêm-se na liderança, com 3.305 milhões de euros recebidos até quarta-feira (últimos dados disponíveis). As entidades públicas (1.941 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (1.313 milhões de euros) fecham o top três.

Seguem-se as empresas públicas (938 milhões de euros), as escolas (607 milhões de euros), as instituições do ensino superior (353 milhões de euros) e as instituições da economia solidária e social (327 milhões de euros).

No fundo da tabela estão as famílias (269 milhões de euros) e as instituições do sistema científico e tecnológico (233 milhões de euros).

Por sua vez, as aprovações de projetos estão em 22.745 milhões de euros, abaixo dos 22.829 reportados na semana anterior.

Destacam-se as empresas (6.409 milhões de euros), as entidades públicas (5.163 milhões de euros), as autarquias e áreas metropolitanas (4.433 milhões de euros) e as empresas públicas (3.042 milhões de euros).

Abaixo disto estão as escolas (1.038 milhões de euros), as instituições do ensino superior (844 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (824 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (660 milhões de euros) e, por último, as famílias (331 milhões de euros).

Até quarta-feira, o PRR recebeu 404.221 candidaturas, sendo que 342.712 foram analisadas. Já as candidaturas aprovadas fixaram-se em 263.621, mais 634.

Portugal vai receber 1,06 mil milhões de euros do sétimo pedido de pagamento ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR) do programa NextGenerationEU, anunciou, na terça-feira, a Comissão Europeia.

Num comunicado, o executivo comunitário indicou que, na sequência da avaliação do pedido de pagamento, a Comissão concluiu que Portugal cumpriu de forma satisfatória os 11 marcos e as 16 metas da Decisão de Execução do Conselho relativamente à sétima parcela.

Para a Estrutura de Missão Recuperar Portugal, a avaliação positiva de Bruxelas ao sétimo pedido de pagamento do PRR reforça a “trajetória de confiança” na execução portuguesa.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico. Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.