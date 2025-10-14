A Estrutura de Missão Recuperar Portugal defendeu esta terça-feira que a avaliação positiva de Bruxelas ao sétimo pedido de pagamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) reforça a “trajetória de confiança” na execução portuguesa.

De acordo com uma newsletter, assinada pelo presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Fernando Alfaiate, a avaliação de Bruxelas reforça a “trajetória de confiança” da Comissão Europeia na execução do PRR português.

“É o reconhecimento do trabalho conjunto de centenas de entidades públicas, desde as tutelas aos beneficiários diretos e intermediários até às entidades privadas […]. Portugal continua a demonstrar capacidade de execução e o forte compromisso com uma sociedade e economia mais resilientes, sustentáveis e digitais”, apontou.

Portugal vai receber 1,06 mil milhões de euros do sétimo pedido de pagamento ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR) do programa NextGenerationEU, anunciou esta terça-feira a Comissão Europeia.

Num comunicado, o executivo comunitário indica que, na sequência da avaliação do pedido de pagamento, a Comissão concluiu que Portugal cumpriu de forma satisfatória os 11 marcos e as 16 metas da Decisão de Execução do Conselho relativamente à sétima parcela.

Para a Estrutura de Missão esta avaliação confirma o progresso do país na concretização do plano, para além de garantir um desembolso de 1.064 milhões de euros líquidos, subindo a taxa de execução para 47%.

O sétimo pedido de pagamento integra 27 marcos e metas. Destes, 21 são respeitantes a investimentos e seis a reformas.

Para além de Portugal, também a Grécia e a Eslovénia viram pedidos de pagamento aprovados, num valor total de quase quatro mil milhões de euros.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela Covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.