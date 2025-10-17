Quatro homens entre os 29 e os 54 anos foram detidos pela PSP de Coimbra, um deles por suspeita de tráfico de droga e outro por agressões a autoridade judiciária, informou esta sexta-feira aquela polícia.

O suspeito de tráfico de droga, um homem de 29 anos, foi detido ao final da manhã de quinta-feira, na zona de Santo António dos Olivais, tendo sido apreendidas 843,7 gramas de liamba, 334,26 gramas de cogumelos alucinogénios, 15 plantas de canábis e 468 euros em dinheiro, “bem como diverso material associado ao cultivo e tráfico deste tipo de estupefaciente”, refere uma nota da PSP enviada à agência Lusa.

A entidade policial adiantou que o suspeito foi abordado durante uma ação de patrulhamento, tendo na sua posse 28,77 gramas de liamba e 388 euros.

“Questionado se possuía mais produto estupefaciente, o agora detido admitiu que tinha mais na sua residência e autorizou a realização de uma busca domiciliária, onde a polícia efetuou as outras apreensões (mais liamba, cogumelos, o restante dinheiro e vários objetos conotados com este tipo de ilícito)”, explicou a PSP.

Outra detenção, a de um homem de 54 anos, já anteriormente noticiada, ocorreu pelas 09h45 de quinta-feira, por agressão a uma magistrada do Ministério Público, antes de uma diligência no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra, localizado na rua da Sofia, na baixa da cidade.

Ainda na Baixa de Coimbra, mas às 22h20 de quinta-feira, foi detido um homem, de 43 anos, por resistência e coação sobre agente da autoridade. “No decorrer de uma ação de policiamento preventivo, a polícia abordou o indivíduo e submeteu-o a revista de segurança, encontrando na sua posse 15 doses de haxixe e 11 de cocaína”, indicou a PSP.

“No decorrer de atuação policial, o indivíduo proferiu várias ameaças ao elemento policial que procedia à revista”, vindo a ser detido.

Já na madrugada desta sexta-feira, na rua Antero de Quental, foi detido um homem de 29 anos, “que conduzia com uma taxa de álcool no sangue de 1,55 gramas por litro”.