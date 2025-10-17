O último balanço das cheias no centro e no leste do México aumentou para 70 mortos, indicou o Governo, que mobilizou 13 mil militares para socorrer as vítimas das chuvas torrenciais registadas na semana passada.

Na passada quarta-feira, o balanço provisório era de 64 mortos.

Nas últimas 24 horas, em Xochicoatlán, região montanhosa central de Hidalgo, os efetivos da Guarda Nacional mexicana entregaram, de helicóptero, alimentos e artigos de primeira necessidade, de acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP). Os militares realizaram vários voos de Pachuca, capital de Hidalgo, para várias áreas isoladas, incluindo Tianguistengo e Xalacahuantla. A Guarda Nacional também retirou feridos, que foram levados para hospitais da região.

As chuvas da semana passada isolaram 160 comunidades no centro e no leste do México, onde estradas e autoestradas ficaram seriamente danificadas. O estado de Hidalgo, vizinho da capital mexicana, apresenta o maior número de municípios isolados (84) devido à localização montanhosa.

De acordo com o serviço meteorológico mexicano, a precipitação no final da estação das chuvas foi o resultado de uma depressão tropical que entrou no Golfo do México e encontrou uma frente fria vinda do norte.