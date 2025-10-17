Um homem foi detido pela GNR por suspeitas de exercer violência física, psicológica e verbal contra a mãe, de 62 anos, que terá ameaçado com uma faca, no concelho de Santiago do Cacém, foi anunciado esta sexta-feira.

Em comunicado, a GNR explicou que o homem, de 45 anos, foi detido pelo crime de violência doméstica, esta quarta-feira, através do Posto Territorial de Alvalade, no concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal.

Após receberem uma denúncia por violência doméstica, militares da Guarda “deslocaram-se de imediato ao local” e apuraram que “o agressor exercia violência física, psicológica e verbal contra a vítima”.

Contactado pela agência Lusa, o comandante do Destacamento Territorial de Santiago do Cacém da GNR, major Nuno Afonso, disse que os factos “aconteceram em Ermidas-Sado” e adiantou que os militares apuraram que o homem chegou a ameaçar a mãe com “uma faca de cozinha”.

A operação culminou na detenção do suspeito e na apreensão da referida arma branca, pode ler-se no comunicado.

Segundo o major Nuno Afonso, o suspeito já foi presente ao Tribunal de Setúbal e ficou em prisão preventiva, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional do Montijo.

A ação policial contou com o reforço do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) do Destacamento Territorial de Santiago do Cacém.