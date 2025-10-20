O fim da mudança da hora na Europa vai ser debatido esta quinta-feira pelos eurodeputados, que pretendem apelar à Comissão Europeia e à Presidência dinamarquesa da UE para que desbloqueiem o impasse nesta alteração.

O Parlamento Europeu, num balanço das mudanças de hora publicado, informa que os eurodeputados deverão solicitar à Comissão e à Presidência uma descrição dos principais obstáculos que impedem o avanço deste processo legislativo, e as medidas que tencionam adotar para resolver o impasse.

Já em março de 2019 o Parlamento Europeu tinha votado a favor do fim, até 2021, da prática de acerto sazonal dos relógios em uma hora na primavera e no outono.

No entanto, o Conselho da UE, após seis anos de análise, não adotou uma posição comum própria sobre a proposta legislativa.

O chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou esta segunda-feira que Espanha irá propor à União Europeia o fim definitivo da mudança de hora na Europa.

Sánchez divulgou essa decisão nas redes sociais na semana em que, como é prática habitual, será necessário mudar para o horário de inverno na União Europeia.

Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente. Por eso, hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y… pic.twitter.com/LA9UM0HVfG — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 20, 2025

Para o chefe do Executivo espanhol, essa mudança de horário já não faz sentido, a maioria dos cidadãos reclama que ela não seja feita e a ciência afirma que já não representa uma economia de energia e perturba os ritmos biológicos.