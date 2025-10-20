A nova ceifeira aquática adquirida pelo município de Águeda “é essencial para o combate aos jacintos-de-água na Pateira de Fermentelos”, uma planta invasora com consequências para a flora e fauna locais, disse esta segunda-feira o presidente da Câmara Municipal.

“Este equipamento é essencial para o combate à proliferação do jacinto-de-água na Pateira de Fermentelos, um dos maiores e mais valiosos ecossistemas naturais da Península Ibérica”, salientou Jorge Almeida.

A Pateira de Fermentelos é considerada, pela sua biodiversidade, “um espaço de elevado valor ambiental, turístico e científico”.

Está classificada como Zona Húmida de Importância Internacional, ao abrigo da Convenção de Ramsar, e integra a Rede Natura 2000, mas tem vindo a ser afetada pela proliferação de espécies invasoras.

Segundo disse esta segunda-feira o autarca, reeleito nas eleições autárquicas do dia 12, a aquisição da nova ceifeira insere-se na estratégia municipal de proteção e valorização da Pateira e “permitirá melhorar substancialmente a qualidade da água, a biodiversidade e as condições para a fruição turística e desportiva da Lagoa”.

O novo equipamento correspondeu a um investimento de cerca de 800 mil euros e a aquisição beneficiou de um apoio financeiro do Fundo Ambiental de 700 mil euros.

A Conver MC106, a nova ceifeira aquática “de última geração” fabricada nos Países Baixos, permite recolher sete vezes mais jacintos do que a antiga, com quase duas décadas de serviço, que será recuperada, “assegurando um trabalho complementar e contínuo no controlo das espécies invasoras”.

Com 16,65 metros de comprimento, 4,75 metros de largura e uma capacidade de carga de 6.500 quilogramas de biomassa (cerca de 18 metros cúbicos), a Conver MC106 combina sistemas de corte, recolha e descarga automática, permitindo maior rapidez, eficiência e sustentabilidade na remoção das plantas invasoras.

“Este investimento permite, agora, que Águeda disponha de duas ceifeiras em operação, garantindo uma maior capacidade de resposta e eficiência na limpeza e preservação da Pateira”, salienta o autarca.

“Águeda continuará a investir em soluções inovadoras e sustentáveis, que assegurem a preservação dos ecossistemas e um futuro ambientalmente equilibrado para as próximas gerações”, garante Jorge Almeida.

O autarca observa ainda que a Pateira de Fermentelos “é a maior lagoa natural da Península Ibérica, partilhada pelos concelhos de Águeda, Oliveira do Bairro e Aveiro, sendo Águeda o único município que trata e combate os jacintos-de-água”.

De acordo com site invasoras.pt, ao longo dos anos, a pateira tem sofrido com as invasões por jacintos-de-água e pinheirinha, com graves consequências para a flora e fauna locais.

“Estas plantas invasoras aquáticas, pelas suas características, ocuparam grande parte da superfície da lagoa, impedindo práticas de lazer e prejudicando explorações agrícolas, dependentes das águas para a rega”, lê-se ainda.