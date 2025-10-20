O Portugal dos Pequenitos, em Coimbra, vai transformar-se numa aldeia de Natal no final de novembro, tendo como atrativos um mercadinho, uma fábrica do riso e um workshop de culinária em permanência, revelou esta segunda-feira o diretor do parque temático.

“Este ano vamos ter pela primeira vez uma atividade importante, que é o conceito de aldeia de Natal, precisamente no sítio das casinhas tradicionais, onde temos as réplicas de todas as regiões de Portugal. A ideia é que tenhamos um conceito quente, natalício e onde se viva o espírito de Natal“, destacou Nuno Gonçalves.

Em declarações à agência Lusa, o diretor do Portugal dos Pequenitos explicou que, de 29 de novembro a 6 de janeiro de 2026, o parque vai ter em funcionamento um mercadinho, onde se poderão provar bolachas de Natal ou chocolate quente.

“Neste conceito de aldeia Natal, vamos ter também outras atividades, como a fábrica do riso e um workshop em permanência de culinária, de alimentação, que também queremos que seja saudável”, acrescentou.

De acordo com Nuno Gonçalves, a fábrica do riso terá “uma preocupação pedagógica”, esperando que os visitantes tenham mais do que uma visita. “Queremos que os nossos visitantes tenham uma experiência, que seja viva, que seja rica e que saiam daqui com algo mais”, sustentou.

Na fábrica do riso serão captadas “as gargalhadas e os risos genuínos” das famílias que visitam o parque temático, que terão como objetivo último construir uma gravação de vídeo que possa ser enviada para as alas pediátricas de 38 hospitais portugueses.

“A gravação em vídeo terá ações do conto de histórias que vão provocar riso às crianças e o riso das famílias para que, num momento mais difícil de outras famílias, outras crianças possam ser contagiadas positivamente pelos risos dessas mesmas crianças”, apontou.

Nuno Gonçalves disse ainda à Lusa que o kit a enviar para as alas pediátricas, para além das gravações em vídeo, contará ainda com uma coluna e será enviado numa caixa pintada à mão por crianças. “Trata-se de um trabalho pedagógico, de amor, de carinho e, portanto, uma ligação entre a visitação no Portugal dos Pequenitos, essa experiência e também essa filantropia. E nada melhor do que numa altura de Natal nós podermos dar o nosso amor a outras pessoas que, infelizmente, numa altura em concreto estão a passar mais dificuldade”, alegou.

A aldeia de Natal poderá ser visitada de 29 de novembro a 6 de janeiro de 2026, mantendo-se o valor das bilheteiras. “Estimamos receber cerca de 15 mil pessoas durante esse período”, concluiu.