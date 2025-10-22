Para a maioria dos condutores, a potência, o espaço interior, a capacidade da bagageira e o consumo são determinantes no momento de escolher um carro novo, sem esquecer também o respectivo emblema, sendo habitual valorizar-se a imagem de um símbolo mais premium que, de alguma forma, se transfere para o utilizador. Acresce que os compradores mais avisados e preocupados com os custos totais de utilização analisam ao pormenor os custos de manutenção, que tendem a diminuir quando a garantia é maior e mais abrangente. E, neste capítulo, a Toyota reina, ao oferecer 10 anos de garantia num sistema com extensões de cobertura, embora a Kia tenha sido a primeira a surpreender com 7 anos de garantia, em 2010, quando a esmagadora maioria dos rivais se limitava a apenas 3 anos. Mas eis que surge agora um concorrente de onde menos se esperava.

Os construtores de superdesportivos, sejam eles Lamborghini, Ferrari ou McLaren, produzem modelos que superam 100 km/h em menos de 2,5 segundos e passam pelos 330 km/h com uma facilidade impressionante, para depois impressionar pela forma como travam e como curvam, por vezes melhor do que muitos carros de competição. No entanto, um veículo concebido para exceder as expectativas nestes domínios não teve, durante décadas, de garantir o mesmo tipo de fiabilidade de um modelo dito normal, aqueles que se vendem em grande quantidade a indivíduos que não o conduzem em pista, mas sim que o obrigam, no dia-a-dia, a percorrer o árduo trajecto de casa para o emprego, passando muitas vezes pelo supermercado ou pela escolha dos filhos. E, tudo isto sem avarias. A dureza da utilização isentou, durante anos, os superdesportivos de oferecer o mesmo tipo de garantia dos restantes modelos, mas a realidade está a mudar e o nível de exigência dos seus proprietários também.

Para não ficar atrás dos construtores generalistas e proporcionar aos seus clientes o mesmo tipo de tranquilidade, em matéria de fiabilidade e custos de utilização, a Lamborghini anunciou um programa que oferece 5 anos de garantia nos modelos mais recentes, designadamente o Temerario, o Revuelto e o Urus SE. Como todos estes modelos montam baterias de alta tensão, fruto de possuírem mecânicas híbridas plug-in com baterias recarregáveis de alta-voltagem, todo este sistema está coberto por uma garantia alargada a 8 anos, sem que o construtor limite o número de quilómetros.

Acima destas garantias normais e standard surge a Selezione Warranty Extension, que protege os superdesportivos da marca durante 10 anos, a partir do primeiro registo do veículo. Isto permite-lhe igualar a Toyota (que oferece 10 anos de garantia através do Toyota Relax, que estende a cobertura em mais um ano após uma revisão realizada na marca) e até superar a Kia (a primeira com garantia de 7 anos, também com obrigação de revisão na marca) e a Hyundai (que acompanhou a Kia a partir de 2019), marcas reconhecidas pela extensão da sua cobertura. “A nossa missão é proporcionar apoio aos nossos clientes ao longo da vida útil dos seus carros”, destacou o responsável pelo pós-venda da Lamborghini, Giuliano Cassataro.

Com este alargamento da garantia, a Lamborghini aproxima-se da sua rival Ferrari, que começa por oferecer 3 anos para peças e mão-de-obra, completada por 7 anos de manutenção gratuita. Mediante um pagamento adicional, estes 10 anos podem ser alargados a mais dois, através do Extended Manufacturer Warranty, para depois e até ao 15.º ano o programa NewPower 15 poder continuar a proteger o veículo com um custo extra anual, cobrindo os principais componentes, do motor à caixa de velocidades, passando pelas suspensões.