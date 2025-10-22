Polícia investiga pedido feito por André a agente de segurança por informações confidenciais sobre Virginia Giuffre

Quatro dias depois de renunciar aos títulos reais, o príncipe André continua a ser o protagonista de uma grande crise dentro da realeza. Ao longo do fim de semana, a imprensa britânica divulgou novos emails comprometedores do filho de Isabel II que levaram à abertura de um inquérito policial, enquanto novas alegações publicadas no livro recém-lançado de Virginia Giuffre inflamam a opinião pública, que pede mais sanções — entre elas a expulsão do Royal Lodge. Entretanto, se for o caso, o contrato de arrendamento prevê que o irmão de Carlos III seja indemnizado em mais de meio milhão de euros.

Polícia investiga uso de segurança privada em caso Giuffre

A Polícia Metropolitana de Londres está a investigar as alegações de que o príncipe André pediu à sua segurança privada, paga com o dinheiro dos contribuintes, informações sobre Virginia Giuffre, horas antes da fotografia em que ambos aparecem juntos ter sido publicada, em 2011. A mensagem que o irmão do Rei Carlos III enviou a Ed Perkins, então vice-secretário de imprensa da Rainha Isabel II, foi divulgada no fim de semana pelo Mail on Sunday.

No email, André diz a Ed Perkins que pediu ao seu segurança privado, membro da Polícia Metropolitana, que investigasse Giuffre fornecendo-lhe dados sobre a mulher. “Parece também que ela tem um registo criminal nos Estados Unidos”, escreve o príncipe ao assessor de imprensa da monarca. “Dei a sua data de nascimento e número de segurança social para investigação ao oficial de segurança pessoal em serviço”. O jornal, entretanto, não confirma se o agente de segurança cumpriu o pedido de investigação. A família de Giuffre disse ao Mail on Sunday que Virginia não tem registo criminal.

Dias antes, o mesmo jornal divulgou emails de André a Jeffrey Epstein, nos quais reagia à publicação da fotografia comprometedora. “Estamos nisto juntos”, disse o príncipe, sobre a crise que se instalava diante da opinião pública. André ainda afirmou ao milionário acusado de exploração sexual que os dois “voltariam a brincar em breve”. Num outro email também divulgado, e enviado por Jeffrey Epstein ao advogado britânico Paul Tweed, o milionário revela que Sarah Ferguson “foi a primeira a celebrar” a sua libertação da prisão, com as duas filhas. “Visitaram-me com um polícia sentado à minha porta. Pediu-me por ajuda para as suas atividades de solidariedade social”, escreveu. As princesas Beatrice e Eugenie tinham 20 e 19 anos na altura. De acordo com o Daily Mail, as mensagens fazem parte dos ficheiros Epstein, que ainda estão a ser analisados pela justiça norte-americana para serem ocultados nomes e detalhes das vítimas antes da divulgação ao público.