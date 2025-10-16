"Acreditava que fazer sexo comigo era um direito de nascença". Virginia Giuffre relata encontros com príncipe André em livro de memórias

De acordo com Giuffre, Maxwell e Epstein solicitavam as “massagens” em diferente horas do dia, e às vezes com a presença de outras jovens raparigas. Em determinado momento, terão começado a “emprestar” a jovem a outros amigos poderosos. Giuffre descreve um encontro com um “novo cliente” de Epstein e a sua mulher grávida, assim como com um professor. “Os cientistas não eram as únicas pessoas a quem Epstein recorria, usando os seus vastos recursos para ganhar acesso — foi assim que acabei traficada para um grande número de homens poderosos. Entre eles estava um candidato a governador que, pouco depois, venceria as eleições num estado do oeste, e um antigo senador. Como Epstein não me apresentava esses homens pelo nome, só viria a saber quem eram anos mais tarde, ao analisar fotografias das pessoas associadas a Epstein e reconhecer-lhes os rostos.”. Virginia Giuffre escreve ainda: “Não se enganem pelos que faziam parte do círculo de Epstein e dizem não saber o que ele estava a fazer. Epstein não só não escondia o que se passava como tinha uma certa alegria em fazer as pessoas assistirem. E as pessoas assistiam — cientistas, investidores da Ivy League e outras instituições, titãs da indústria. Assistiam e não se importavam.”

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Os três encontros com André

O primeiro encontro oficial com André, de acordo com Giuffre, foi a 10 de março de 2011, na casa de Maxwell em Londres. “Como Cinderella, ia conhecer um lindo príncipe! O seu velho amigo, o príncipe André, jantaria connosco naquela noite”, escreve. Virginia Giuffre relata então que Maxwell levou-a para um dia de compras: regressaram com três visuais diferentes e uma carteira Burberry. À noite, quando André chegou à casa, Maxwell terá logo pedido ao convidado para “adivinhar a idade” da jovem. “O duque de Iorque tinha 41 anos, e acertou no número: 17. ‘As minhas filhas são só um pouco mais jovens do que tu’, disse-me, explicando como tinha sido tão certeiro. Como sempre, Maxwell foi rápida com uma piada: ‘Acho que teremos de trocá-la em breve’”.

Giuffre relata que passou a chamar o príncipe Andy, assim como os amigos Maxwell e Epstein. Diante da presença do filho da Rainha Isabel II, lembrou-se também que a mãe nunca a perdoaria se não tirasse uma fotografia com alguém tão famoso. “Corri para pegar a minha Kodak FunSaver no meu quarto, regressei e entreguei-a a Epstein. Lembro-me do príncipe a colocar o seu braço em redor da minha anca enquanto Maxwell sorria atrás de mim. Epstein tirou a foto”, conta Giuffre, sobre a imagem que circulou na imprensa internacional em fevereiro de 2011, gerou uma grande crise dentro da realeza e serviu de prova para contradizer as alegações de André de que nunca esteve com a mulher.

Depois da fotografia, os quatro saíram para jantar num restaurante e depois foram à discoteca Tramp, onde Giuffre dançou com o príncipe. “Era um dançarino algo desajeitado e lembro-me de que suava abundantemente”, escreve. As alegações foram refutadas pelo príncipe numa entrevista à BBC em 2019, na qual afirmou ter uma doença que faz com que não sue, que não estava com Virginia na data que ela aponta porque tinha ido a uma pizzaria e sugeriu que a foto dos dois podia ser uma manipulação.

Virginia Giuffre descreve pormenores do primeiro encontro sexual com André, incluindo a sua “atenção especial aos pés” e a forma como parecia “apressado” para terminar, num ato que não terá durado mais do que meia hora. “Era amigável o suficiente, mas ainda assim achava que tinha o direito — como se acreditasse que fazer sexo comigo era um direito de nascença.” Na manhã seguinte Giuffre diz ter recebido 15 mil dólares das mãos de Epstein pelo “serviço”. Um valor que já tinha sido apontado em tribunal em 2016, num caso paralelo, e revelado no começo deste ano pela revista People.

A mulher descreve ainda outros dois encontros com André — um deles cerca de um mês depois, na casa de Epstein em Nova Iorque, com a presença de outra vítima, Johanna Sjoberg. O dia também terá sido fotografado, apesar da imagem não se ter tornado pública. Quanto ao terceiro encontro, Giuffre confessa não saber “exatamente” quando terá ocorrido, mas destaca ter sido na ilha privada de Epstein. Num depoimento apresentado em tribunal em 2015, a mulher já havia falado sobre este encontro, que classifica como uma “orgia”. “Epstein, Andy, aproximadamente oito outras jovens raparigas e eu tivemos sexo. As outras pareciam ser menores de 18 anos e não falavam inglês. Epstein ria sobre como elas não conseguiam comunicar, dizendo que estas eram as raparigas mais fáceis de conviver”.

O registo de voo do jato privado de Epstein de 4 de julho de 2001 diz que voaram de Little Saint James até Palm Beach Epstein, uma mulher, a própria Virginia e um homem descrito como AP, o qual o piloto afirmou em tribunal ser um código para o príncipe. Outras provas recentes divulgadas nos ficheiros revelados no final de setembro pelos congressistas democratas do Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes norte-americana mostram que André voou no jato de Epstein em dezembro de 2000 e o milionário anotou na própria agenda um pagamento de uma “massagem a André”.

De recordar que Virginia Giuffre processou o príncipe André em 2021 por abuso sexual. O processo decorreu na justiça norte-americana e em fevereiro de 2022 ambos chegaram a acordo. Giuffre recebeu 14,3 milhões de euros, em que parte do valor foi doado à instituição que criou para apoiar vítimas de abuso e tráfico sexual. Entretanto, o duque de Iorque nunca assumiu qualquer culpa no caso e continua a negar que sequer a conheceu nos anos 2000.