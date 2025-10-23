O economista francês Philippe Aghion, um dos três académicos distinguidos este ano com o prémio Nobel da Economia, sustenta que é preciso “redirecionar as empresas para a inovação verde”.

A agenda verde “será, tal como a Inteligência Artificial, um dos grandes setores que irá gerar novos postos de trabalho”, além de combater o aquecimento global, adianta.

Para Aghion, este objetivo pode ser alcançado com “uma mistura entre preços do carbono e taxas do carbono, por um lado, e uma política industrial verde, por outro. É um pouco como a cenoura e o cacete”.

Dias antes de ser distinguido com o prémio Nobel da Economia, em conjunto com Peter Howitt e também com o historiador da economia Joel Mokyr, Philippe Aghion foi entrevistado, por videochamada, pelo presidente da Autoridade da Concorrência (AdC), Nuno Cunha Rodrigues, e pela administradora Ana Sofia Rodrigues.

A entrevista vai ser exibida durante a VII Conferência de Lisboa sobre Direito e Economia da Concorrência, a decorrer esta quinta e sexta-feira no Centro de Congressos de Lisboa.

Considerando que a Europa “fixou demasiados preços e demasiados impostos sobre o carbono, mas não fez o suficiente de política industrial verde”, Aghion contrapôs os exemplos dos EUA e da China, países que adotaram as medidas corretas e estão agora a fazer “muita inovação verde”.

“Não devemos perder a corrida. Precisamos de competir com eles”, afirmou, defendendo que os dois instrumentos — preços e impostos e política industrial — devem estar sempre “lado a lado”.

“O aquecimento global tem muito a ver com o crescimento, mas é claro que a minha conclusão não é no sentido de que devemos ter decrescimento, porque sabemos o que decrescimento significa para os países em desenvolvimento. Significa fome e pobreza”, concluiu.

Philippe Aghion foi distinguido com o Prémio Nobel da Economia, em conjunto com o canadiano Peter Howitt, pela “teoria do crescimento sustentado através da destruição criativa”.

É professor no Collège de France e no INSEAD, em Paris, e professor visitante na London School of Economics and Political Science (LSE), em Londres.

Ocupou também cargos académicos de relevo na University College London (UCL), na Universidade de Oxford na Grã-Bretanha, no MIT e na Universidade de Harvard, nos EUA.

Em França, foi um dos principais conselheiros económicos do Presidente Emmanuel Macron, na altura da sua primeira eleição.