A Autoeuropa admitiu esta que poderá vir a ser afetada pela falta de semicondutores devido a um problema com o fornecimento da empresa Nexperia, mas adianta que o grupo Volkswagen constituiu uma task-force para acompanhar a situação.
“Existe um problema de fornecimento de semicondutores da empresa Nexperia que poderá afetar toda a indústria automóvel europeia, incluindo naturalmente o grupo Volkswagen”, reconhece a Autoeuropa numa comunicação interna da empresa a que a agência Lusa teve acesso.
A Autoeuropa afirma que “até ao momento, a Volkswagen Autoeuropa não foi afetada e que a produção para a próxima semana está garantida”.
Na comunicação interna, a fábrica de automóveis de Palmela, no distrito de Setúbal, assegura também que está em “contacto próximo com a task-force que o Grupo Volkswagen criou para identificar riscos da eventual quebra de fornecimento de módulos com peças da Nexperia, de modo a agir rapidamente caso seja necessário tomar medidas”.
Segundo uma notícia divulgada na quinta-feira pela agência espanhola EFE, o diretor de produção das marcas do grupo Volkswagen, Christian Vollmer, disse ao diário económico alemão Handelsblatt que o grupo já tinha encontrado “um substituto alternativo que poderia compensar a falta de entregas de semicondutores da Nexperia”.
A EFE refere ainda que os problemas de fornecimento da Nexperia – empresa com sede nos Países Baixos, mas que foi adquirida em 2019 pela empresa chinesa China Wingtech –, começaram depois de o governo holandês ter assumido o controle da empresa para impedir a transferência de tecnologia e conhecimentos para o país asiático, e a China respondeu com a interrupção das exportações de produtos da Nexperia, fundamentais para toda a indústria automóvel, incluindo as empresas do grupo alemão Volkswagen, um dos maiores clientes da empresa chinesa.
Os problemas com o fornecimento de produtos da Nexperia adensam a preocupação de uma nova crise no fornecimento de semicondutores para a indústria automóvel, a exemplo do que aconteceu durante a pandemia de Covid-19.
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