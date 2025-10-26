O candidato do PSD/CDS-PP Mickael Silva foi este domnigo eleito presidente da junta de freguesia de Arcas, Macedo de Cavaleiros, depois do empate técnico nas eleições autárquicas de 12 de outubro, tirando o lugar à atual autarca.

Na corrida à junta de freguesia estavam a atual presidente, Ana Martins, do PS, e Mickael Silva, do PSD/CDS-PP, que venceu com mais 19 votos.

Os dois candidatos tinham empatado nas eleições de 12 de outubro, com 100 votos cada um, numa freguesia que tem 338 eleitores.

Depois da assembleia geral de apuramento, ficou decidido que haveria novas eleições, que aconteceram este domingo. Mickael Silva venceu com 121 votos, ao passo que Ana Martins teve 102.