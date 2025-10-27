A deputada do PS Lia Ferreira substituiu esta segunda-feira o ex-líder do PS Pedro Nuno Santos no parlamento, que pediu a suspensão do mandato por 180 dias.

Esta substituição foi aprovada por unanimidade no arranque da sessão plenária desta segunda-feira, que vai discutir na generalidade o Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).

Em 9 de outubro, Pedro Nuno Santos anunciou à agência Lusa que ia suspender o mandato a partir da última sexta-feira, saindo do parlamento precisamente antes da discussão e votação na generalidade do OE2026.

Este pedido de suspensão tem a duração de 180 dias e foi justificado com “motivo ponderoso de natureza pessoal e profissional”.