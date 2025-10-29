A Lamborghini, tradicionalmente, trata os seus clientes nas palminhas das mãos, organizando eventos para que os seus condutores se divirtam e explorem a fundo os seus modelos e as suas capacidades. E há encontros para todos os gostos e preferências, dos superdesportivos testados em pista ou em estradas particularmente desafiantes, aos SUV, com cujos proprietários têm de enfrentar condições mais adversas, do deserto às montanhas, passando pela neve, lama e areia. Ainda em 2019 a marca transalpina trouxe um grupo de clientes a Portugal, mais especificamente à praia do Norte, na Nazaré, onde alguns dos melhores surfistas mundiais das big waves enfrentam situações de vida ou morte para domar ondas com quase 30 metros de altura.

Não falta quem pense que desportivos com 1000 cv, como os Lamborghini mais rápidos, são adquiridos por homens ricos a atravessar uma crise de meia idade, ou então por influencers famosos ou desportistas de craveira mundial. Mas a realidade pode ser bem distinta, com o construtor transalpino a defender que há muitas condutoras que gozam ao volante dos seus modelos e que, por vezes, conduzem tão bem, ou até melhor, do que muitos homens.

Os eventos Shedrives são dirigidos às condutoras da Lamborghini que apreciam os seus superdesportivos tanto quanto os homens 4 fotos

Para estas mulheres que sentem prazer em dominar um desportivo da Lamborghini, a marca concebeu o programa Shedrives, que organiza eventos específicos para as “she” que querem conduzir melhor do que os “he”. Com os eventos dirigidos desta vez ao mercado norte-americano, o construtor que acabou de lançar o Revuelto e o Temerario visitou locais como Connecticut, em 2023, Arizona, em 2024 e Palm Springs, em meados de 2025. O próximo local para um evento Shedrives está previsto para a Europa e deverá ter lugar em Dezembro deste ano.

Em Palm Springs, a Lamborghini reuniu um grupo de 30 mulheres proprietárias de desportivos da marca com o objectivo de fortalecer a sua base feminina de clientes, que continua a crescer. Durante quatro dias, as condutoras demonstraram os seus dotes de condução, melhorando-os, bem como os seus conhecimentos dos veículos da casa e a melhor forma de os conduzir a velocidades acima da média.

Nesse programa, as clientes “devoraram” as estradas do deserto que rodeiam esta cidade californiana, tanto ao volante dos coupés superdesportivos, como das diferentes versões do SUV do construtor. O evento Shedrives não estaria completo sem que as condutoras testassem os seus dotes de condução para além do limite, numa pista como a do circuito The Thermal Club. O “material de formação” fornecido para este evento incluiu o Revuelto, com 1015 cv, e o Urus SE, o PHEV da família que tem como motor principal um V8 biturbo, oferecendo no total 800 cv.