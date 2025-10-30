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Cantora Nelly Furtado anuncia pausa na carreira por tempo indeterminado após ser alvo de comentários sobre o seu corpo

Este artigo tem mais de 1 ano

Nelly Furtado anunciou a pausa na carreira no Instagram, dizendo que se vai dedicar "outros projetos criativos e pessoais". A decisão surge depois da cantora ser alvo de comentários sobre o seu corpo.

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A nova pausa na carreira acontece pouco tempo depois de a cantora filha de emigrantes portugueses ter anunciado o regresso aos palcos, em 2024, depois de uma interrupção de cinco anos

Getty Images for Coachella

A nova pausa na carreira acontece pouco tempo depois de a cantora filha de emigrantes portugueses ter anunciado o regresso aos palcos, em 2024, depois de uma interrupção de cinco anos

Getty Images for Coachella

A cantora canadiana Nelly Furtado, de 46 anos, anunciou, nas redes sociais, que vai fazer uma pausa na carreira, sem especificar por quanto tempo. O anúncio surge depois de Nelly ter sido alvo de comentários sobre o seu corpo.

O anúncio da cantora, conhecida por êxitos como I’m like a bird e Maneater, surgiu no dia em que o lançamento do seu primeiro álbum Whoa, Nelly! fez 25 anos. Numa publicação do Instagram, Nelly Furtado diz que decidiu “afastar-se dos palcos por tempo indeterminado e dedicar-se a outros projetos criativos e pessoais” que considera serem mais adequados à nova fase da sua vida.

A cantora agradece “a todos aqueles que ouviram e vibraram” com sua música, bem como a todos aqueles “que estiveram presentes nos concertos”. “Agradeço a todos os que ajudaram a tornar os meus sonhos realidade”, acrescenta. Diz, ainda, que “continua a adorar escrever música” e que vai “identificar-se para sempre como uma compositora”.

Apesar de a artista não falar do tema no anúncio da sua paragem, a decisão da lusodescente surge após ter recebido comentários críticos sobre o seu corpo, nomeadamente sobre o seu peso, e sobre as roupas que tem utilizado nos concertos. 

No encerramento da sua última digressão de festivais Better than Ever , a 24 de agosto, no Manchester Pride, em Inglaterra, Nelly Furtado utilizou uma tshirt estampada com um corpo feminino, o que pode significar uma espécie de resposta aos comentários de ódio de que tem sido alvo.

Em janeiro, Nelly Furtado já tinha abordado a questão do corpo também numa publicação do Instagram. A acompanhar uma foto sua em biquíni, a cantora explicou apostar num “corpo neutro”. Furtado conta que “tomou consciência da pressão estética” que o seu trabalho traz, enquanto “experienciava novas formas de amor próprio e confiança genuína”. Explicando que nunca realizou quaisquer operações estéticas, a cantora apelou a que se “celebre a individualidade” e que se entenda “que é perfeitamente possível sentir-se bem com o que se vê ao espelho”.

A cantora regressou aos palco, em 2024, depois de uma interrupção de cinco anos, e lançou o álbum com o nome 7.  Nelly atuou em Portugal, pela última vez, em 2024, no North Music Festival, no Porto, onze anos depois do seu último espetáculo no país.

Editado por Cátia Andrea Costa

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