Cantora Nelly Furtado anuncia pausa na carreira por tempo indeterminado após ser alvo de comentários sobre o seu corpo

A cantora agradece “a todos aqueles que ouviram e vibraram” com sua música, bem como a todos aqueles “que estiveram presentes nos concertos”. “Agradeço a todos os que ajudaram a tornar os meus sonhos realidade”, acrescenta. Diz, ainda, que “continua a adorar escrever música” e que vai “identificar-se para sempre como uma compositora”.

Apesar de a artista não falar do tema no anúncio da sua paragem, a decisão da lusodescente surge após ter recebido comentários críticos sobre o seu corpo, nomeadamente sobre o seu peso, e sobre as roupas que tem utilizado nos concertos.

No encerramento da sua última digressão de festivais Better than Ever , a 24 de agosto, no Manchester Pride, em Inglaterra, Nelly Furtado utilizou uma tshirt estampada com um corpo feminino, o que pode significar uma espécie de resposta aos comentários de ódio de que tem sido alvo.

Nelly Furtado headlined Manchester Pride Sunday, taking the stage in an oversized T-shirt with a cartoon hourglass body drawn to be wearing a crop top, a denim mini skirt, and a belt reading “Whoa Nelly” (the name of her debut album that she released in 2000). ????: WireImage;… pic.twitter.com/Z4dgNJDHYC — Page Six (@PageSix) August 26, 2025

Em janeiro, Nelly Furtado já tinha abordado a questão do corpo também numa publicação do Instagram. A acompanhar uma foto sua em biquíni, a cantora explicou apostar num “corpo neutro”. Furtado conta que “tomou consciência da pressão estética” que o seu trabalho traz, enquanto “experienciava novas formas de amor próprio e confiança genuína”. Explicando que nunca realizou quaisquer operações estéticas, a cantora apelou a que se “celebre a individualidade” e que se entenda “que é perfeitamente possível sentir-se bem com o que se vê ao espelho”.

A cantora regressou aos palco, em 2024, depois de uma interrupção de cinco anos, e lançou o álbum com o nome 7. Nelly atuou em Portugal, pela última vez, em 2024, no North Music Festival, no Porto, onze anos depois do seu último espetáculo no país.

Editado por Cátia Andrea Costa