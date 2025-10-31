O Governo da Madeira (PSD/CDS-PP) avançou esta quinta-feira com um apoio de 7,7 milhões de euros ao Serviço de Saúde da Região Autónoma e aprovou um auxílio complementar de 237 mil euros às bordadeiras do arquipélago.

Em comunicado, o executivo liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque explica que o apoio ao Serviço de Saúde (Sesaram) visa comparticipar despesas de investimento para o próximo triénio.

A decisão foi tomada na reunião do Conselho do Governo Regional, que decorreu na Quinta Vigia, no Funchal, sendo que os 7,7 milhões de euros serão canalizados para o Sesaram ao longo de quatro anos, nomeadamente 1,7 milhões em 2025, 3 milhões em 2026, 2,8 milhões em 2027 e 200 mil euros em 2028.

Já em relação às bordadeiras, o executivo insular decidiu avançar com um auxílio financeiro complementar na ordem dos 237 mil euros, com vista a apoiar as 678 profissionais na aquisição dos meios de produção e na aquisição de bens que permitam o exercício da atividade em condições adequadas de higiene e segurança.

O Governo madeirense autorizou, por outro lado, a contração de dívida flutuante representada por empréstimo de curto prazo, até ao montante de 50 milhões de euros, para fazer face a “eventuais necessidades transitórias e pontuais de tesouraria do ano económico de 2026”.

Entre outras medidas, foram também aprovados sete contratos-programa de desenvolvimento desportivo, no valor de 65.922 mil euros, no âmbito Plano Regional de Apoio ao Desporto (PRAD 2024/2025), referentes à competição regional e deslocações de clubes desportivos, bem como apoio à atividade e deslocações das associações regionais de modalidade e multidesportivas.

O executivo avançou ainda com um contrato-programa com o Club Sports da Madeira, no âmbito da promoção e desenvolvimento do setor económico da região autónoma, para execução do projeto Rally Madeira Legend 2025, orçado em 280 mil euros.