A Liga norte-americana de basquetebol (NBA) aprovou esta quinta-feira a venda dos Los Angeles Lakers pela família Buss a Mark Walter, num negócio avaliado em cerca de 8,6 mil milhões de euros (ME).
“A transação deve ser concluída em breve”, refere a NBA em comunicado.
Os Los Angeles Lakers, de LeBron James e Luka Doncic, vão ser vendidos a Mark Walter por cerca de 8,6 mil ME, verba que constitui um recorde na liga.
A família Buss é proprietária dos Lakers desde 1979 e a atual proprietária, Jeanie Buss, permanecerá no cargo por mais cinco anos, segundo o acordo firmado entre as duas partes.
Mark Walter, que já possui ações da franquia, é o diretor-geral da holding TWG Global, que tem várias equipas desportivas, como Los Angeles Dodgers (basebol) e as Los Angeles Sparks (WNBA), bem como a escuderia Cadillac, que vai participar no Mundial de Fórmula 1 no próximo ano.
[Chegou o histórico debate entre Soares e Freitas. E o socialista já conseguiu o voto dos comunistas sem “olhar para o retrato” dele. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui e o quarto aqui]