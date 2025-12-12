O orçamento para 2026 da Câmara de Elvas, distrito de Portalegre, ascende a 44,5 milhões de euros, com a habitação e a reabilitação de escolas e lares de idosos como principais apostas, foi divulgado esta sexta-feira.

As Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2026 foram aprovados, por maioria, em reunião de câmara, na quarta-feira, com quatro votos a favor — dos dois eleitos do Movimento Cívico Por Elvas (MCPE) e dos dois do PS – e três votos contra – dos dois eleitos do Chega e o outro do eleito da coligação PSD/CDS-PP/PPM.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Elvas, José Rondão Almeida, eleito pelo MCPE, explicou hoje tratar-se do orçamento mais elevado do município, podendo mesmo “ascender aos 50 milhões de euros” após a transição do saldo de gerência anterior.

O autarca indicou ainda que o orçamento deste ano “andou na ordem dos 42 a 43 milhões de euros“.

De acordo com o presidente da Câmara de Elvas, o orçamento para 2026 vai servir para “atenuar os problemas” relacionados com a área da habitação, estando destinados 20 milhões de euros para este setor.

“Neste momento, estamos a trabalhar em 330 fogos”, disse, prevendo que “grande parte” deles possa ficar concluída “até final de 2026”.

No entanto, até ao final do próximo ano, a autarquia espera efetuar projetos para a criação de mais “80 a 100 fogos” habitacionais, para ficarem, depois, concluídos até finais do ano de 2029, acrescentou.

A requalificação de “todas as escolas” do 1º. ciclo e das escolas básicas 2,3 de Vila Boim e Boa Fé são outros dos projetos a executar, num investimento global na ordem dos sete milhões de euros.

A ampliação de lares de idosos vai ser outra das tarefas a desenvolver em 2026, tal como a ampliação da zona industrial.

José Rondão Almeida, que disse esperar ainda “continuar a apostar na cultura e turismo“, assumiu que pretende também aumentar no próximo ano a frota do município, principalmente a destinada ao setor do ambiente.

Em matéria de impostos, a câmara decidiu manter a taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para prédios urbanos em 0,35% (legalmente o valor situa-se entre 0,30% e 0,45%, ou 0,50% em alguns casos), enquanto a taxa de participação do município no IRS (1%) será devolvida aos habitantes do concelho.

O orçamento vai ser discutido e votado, em 22 de dezembro, em reunião da Assembleia Municipal de Elvas, composta por sete eleitos do Chega, seis eleitos do MCPE, cinco do PS e três da coligação PSD/CDS-PP/PPM.