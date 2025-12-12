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Gouveia e Melo disse discordar da atitude com que Governo e parceiros sociais estão a negociar a proposta de reforma laboral e apelou “à coesão” das partes em torno de um novo modelo de desenvolvimento económico do país.

“Por que é que não nos conseguimos unir à volta de um facto, que é a nossa economia ter que ser mais próspera, pagar melhores salários e não precarizar os trabalhadores?”, alertou o candidato presidencial em declarações, esta sexta-feira, à agência Lusa, durante a passagem pela cidade da Guarda.

Na sua opinião, “discutir se a greve geral teve 5%, 10% ou 20% de adesão, é um erro de avaliação“, e que o que é preciso discutir é porque é que houve uma greve geral.

Para Henrique Gouveia e Melo, o que está em causa é que a economia portuguesa só vai evoluir “quando empregadores e trabalhadores estiverem motivados para a fazer avançar“.

“Uma economia que vai precarizar salários, através da precarização do sistema de contratação ou de uma demasiada flexibilização desse sistema, não vai desenvolver uma economia de valor acrescentado, vai desenvolver uma economia de baixos salários, de baixo valor acrescentado e modalidades de negócio que vivem de um sistema precário”, considerou.

O candidato presidencial disse ser necessário que os parceiros da concertação social encontrem um “equilíbrio”, porque “só com coesão é que se desenvolve a economia.

“Eu discordo da atitude com que se está a negociar. Nós temos que negociar, os sindicatos, os empresários e o Governo têm que perceber que a coesão para uma nova economia é o pilar fundamental de um modelo diferente de desenvolvimento económico que tem que passar por uma economia que paga melhores salários”, afirmou.

Gouveia e Melo lembrou que Portugal tem uma classe média “empobrecida” e que “20% da população está no limiar da pobreza”.

Defendeu, por isso, que para que a economia nacional tenha maior valor acrescentado e mais produtividade é preciso “atrair e fixar modelos de negócio com mais conhecimento, mais tecnologia e que pagam melhores salários”.

“É isso que temos que discutir. O que queremos fazer? É precarizar ainda mais? Não, nós queremos é fazer o contrário. Portugal está a descer a colina do progresso e temos que a subir com outro tipo de atitude”.

Para o candidato, discutir se a adesão à greve geral foi de 5% ou 10% é “estar desfocado do que está verdadeiramente em causa”.

Para Gouveia e Melo, “a essência do problema é que não vai haver uma boa economia se todos os participantes da economia não estiverem motivados para essa economia e é isso que desejo na concertação social agora, com a atitude certa, que se encontre essa solução”.

Na Guarda, o candidato visitou, durante a manhã, o Instituto Politécnico, a Câmara Municipal e o NERGA — Associação Empresarial da Região da Guarda.

“Ter metade de Portugal abandonado significa que não estamos a desenvolver uma economia nessa metade, estamos a perder capacidade. Portanto, temos que encontrar medidas para desenvolver essa metade e fazer um plano, porque elas não vão acontecer de forma espontânea”, disse.

Gouveia e Melo defendeu que o Estado deve criar mecanismos, “através dos impostos, da colocação da administração pública, até de unidades militares e de outros mecanismos que existem para gerar um movimento positivo no interior, aumentando a coesão territorial”.