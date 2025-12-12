O realizador Carl Rinsch foi considerado culpado de enganar a empresa de streaming Netflix, a quem pediu 11 milhões de dólares (9,3 milhões de euros) para desenvolver uma série. Rinsch terá pedido o montante em 2020 para continuar os trabalhos de uma trama de ficção científica, que deveria chamar-se White Horse. Só que, em vez de trabalhar na série, Rinsch terá feito compras luxuosas. Em março deste ano, foi acusado de fraude, lavagem de dinheiro e transferências fraudulentas. Esta quinta-feira, após um julgamento de uma semana em Manhattan, foi considerado culpado.

O realizador de 47 Ronin – A Grande Batalha Samurai, filme de 2013 que tinha Keanu Reeves como protagonista, pode ser condenado a até 90 anos de prisão. Porém, segundo a Deadline, o realizador deverá receber menos anos de pena. A leitura da sentença está marcada para 17 de abril de 2026.

O julgamento levou ao tribunal vários atuais e antigos executivos da Netflix. Os procuradores norte-americanos afirmaram que a Netflix pagou inicialmente 44 milhões de dólares (37,5 milhões de euros) ao realizador para desenvolver a primeira temporada da série. Mais tarde, Rinsch pediu à Netflix mais 11 milhões de dólares, alegando que eram necessários para a pós-produção da série.

Durante a defesa, o realizador de 48 anos alegou que conseguiu concluir todo o trabalho de fotografia da primeira temporada. A Netflix tem outro entendimento, afirmando que o realizador conseguiu apresentar apenas alguns pequenos clips à empresa. Em 2021, a empresa de streaming cancelou o projeto. “Carl Erik Rinsch pegou em 11 milhões de dólares que deveriam ser usados para uma série de televisão e apostou-os em ações especulativas e transações de criptomoedas”, acusou o procurador Jay Clayton na quinta-feira.

Durante o julgamento, foi relatado que Rinsch terá usado o montante recebido da Netflix para comprar ações da farmacêutica Gilead, na expectativa de que fosse esta a empresa em destaque no desenvolvimento do tratamento da Covid-19. Durante o confinamento, Rinsch também usou o dinheiro para fazer várias compras, como carros de luxo, mobília antiga ou colchões topo de gama, no valor de 638 mil dólares (543 mil euros). A AP News detalha que o realizador gastou 652 mil dólares (555 mil euros) em relógios e roupa e ainda 295 mil dólares (251 mil euros) em roupa de cama de luxo e atoalhados. Parte do montante recebido da gigante de streaming foi ainda usado para pagar dívidas de cartões de crédito de cerca de 1,8 milhões de dólares (1,5 milhões de euros).

A defesa alegou que as compras, por exemplo dos carros de luxo, como cinco Rolls-Royces e um Ferrari, eram “inteiramente legítimas” e necessárias para a série — que Rinsch nunca chegou a acabar.