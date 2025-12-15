Nesta época festiva, oferecer bolachas de gengibre caseiras é uma forma doce de agradecer aos nossos vizinhos. Feitas com mel em vez de açúcar e aveia para garantir fibra, estas bolachas combinam tradição e equilíbrio, e transformam a preparação numa divertida atividade familiar antes de serem oferecidas aos vizinhos. Descubra esta receita da autoria da nutricionista Mariana Chaves.
Ingredientes
• Farinha de aveia – 200g
• Óleo de coco (em textura macia) – 50g
• Mel – 30g • Puré de maçã natural (sem açúcar) – 30g
• Ovo – 1 unidade L
• Bebida de amêndoa ou leite meio-gordo – 80ml
• Canela em pó – 1 colher de chá (~3g)
• Noz-moscada em pó – ¼ colher de chá
• Gengibre fresco ralado fino – 1 colher de sopa (~10g)
• Bicarbonato de sódio – ½ colher de chá
• Sal marinho – 1 pitada
Preparação
1. Começamos por pré-aquecer o forno a 180 ºC. e forramos um tabuleiro com papel vegetal.
2. Numa taça, misturamos a farinha com a canela, a noz-moscada, o bicarbonato e o sal.
3. Noutra taça, batemos o ovo com o óleo de coco, o mel, o puré de maçã, a bebida vegetal e o gengibre ralado.
4. Juntamos os líquidos aos secos e envolvemos bem até formar uma massa homogénea. Se estiver demasiado seca, adicionar uma colher de sopa extra de bebida vegetal.
5. Esticamos a massa entre duas folhas de papel vegetal com um rolo (espessura de 3–4 mm). Cortamos com formas pequenas (cerca de 6 cm).
6. Dispomos num tabuleiro e levamos ao forno durante 12 a 15 minutos, até dourarem ligeiramente nas bordas.
7. Deixamos arrefecer completamente sobre uma grelha antes de guardar num frasco hermético.
Notas- Para um sabor mais suave, substituir o gengibre fresco por ½ colher de chá de gengibre em pó.
Informação nutricional por dose:
• Energia – 75 kcal
• Gordura total – 3,3g
– das quais saturadas – 2,0g
• Hidratos de carbono – 8,4g
– dos quais açúcares – 2,6g
• Proteína – 1,8g
• Fibra – 1,2g
• Sal – 0,09g
Utensílios necessários:
• Formas para bolachas https://www.continente.pt/produto/conjunto-3-formas-bolacha-estrela-aluminio-chefe-kasa-5412791.html
Receita da autoria da Mariana Chaves
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