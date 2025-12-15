Nesta época festiva, oferecer bolachas de gengibre caseiras é uma forma doce de agradecer aos nossos vizinhos. Feitas com mel em vez de açúcar e aveia para garantir fibra, estas bolachas combinam tradição e equilíbrio, e transformam a preparação numa divertida atividade familiar antes de serem oferecidas aos vizinhos. Descubra esta receita da autoria da nutricionista Mariana Chaves.

Ingredientes

• Farinha de aveia – 200g

• Óleo de coco (em textura macia) – 50g

• Mel – 30g • Puré de maçã natural (sem açúcar) – 30g

• Ovo – 1 unidade L

• Bebida de amêndoa ou leite meio-gordo – 80ml

• Canela em pó – 1 colher de chá (~3g)

• Noz-moscada em pó – ¼ colher de chá

• Gengibre fresco ralado fino – 1 colher de sopa (~10g)

• Bicarbonato de sódio – ½ colher de chá

• Sal marinho – 1 pitada

Preparação

1. Começamos por pré-aquecer o forno a 180 ºC. e forramos um tabuleiro com papel vegetal.

2. Numa taça, misturamos a farinha com a canela, a noz-moscada, o bicarbonato e o sal.

3. Noutra taça, batemos o ovo com o óleo de coco, o mel, o puré de maçã, a bebida vegetal e o gengibre ralado.

4. Juntamos os líquidos aos secos e envolvemos bem até formar uma massa homogénea. Se estiver demasiado seca, adicionar uma colher de sopa extra de bebida vegetal.

5. Esticamos a massa entre duas folhas de papel vegetal com um rolo (espessura de 3–4 mm). Cortamos com formas pequenas (cerca de 6 cm).

6. Dispomos num tabuleiro e levamos ao forno durante 12 a 15 minutos, até dourarem ligeiramente nas bordas.

7. Deixamos arrefecer completamente sobre uma grelha antes de guardar num frasco hermético.

Notas- Para um sabor mais suave, substituir o gengibre fresco por ½ colher de chá de gengibre em pó.

Informação nutricional por dose:

• Energia – 75 kcal

• Gordura total – 3,3g

– das quais saturadas – 2,0g

• Hidratos de carbono – 8,4g

– dos quais açúcares – 2,6g

• Proteína – 1,8g

• Fibra – 1,2g

• Sal – 0,09g

Utensílios necessários:

• Formas para bolachas https://www.continente.pt/produto/conjunto-3-formas-bolacha-estrela-aluminio-chefe-kasa-5412791.html

Receita da autoria da Mariana Chaves

Descubra aqui mais receitas para este Natal com a nutricionista Mariana Chaves