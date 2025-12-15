María Corina Machado, líder da oposição venezuelana e vencedora do Prémio Nobel da Paz, sofreu uma fratura vertebral durante a sua viagem de fuga da Venezuela para a Noruega na semana passada. “A fratura na vértebra está confirmada”, confirmou, citada pelo The Guardian, a porta-voz de Machado, Claudia Macera.

Segundo avançou o jornal norueguês Aftenposten, a lesão terá sido sofrida durante a viagem para Curaçau, onde, num barco de madeira de pescadores, Machado enfrentou o mar agitado das Caraíbas. Quando chegou a Oslo, na noite de quarta-feira, pediu para consultar um médico e acabou por ser examinada no Hospital Universitário de Oslo, em Ulleval.

Machado já tinha dito que temeu pela vida durante a sua viagem de Caracas para Oslo, com passagem por Curaçau, para receber o Prémio Nobel da Paz, que ganhou por defender os direitos democráticos na Venezuela e por se opor à ditatura de Nicolás Maduro.

Dos subúrbios de Caracas, onde vivia escondida há um ano, partiu, na passada segunda-feira, de peruca e disfarçada e durante 10 horas, descritas posteriormente ao The Wall Street como “angustiantes”, atravessou 10 postos de controlo militar venezuelanos para chegar a uma vila piscatória na costa, onde um barco de pesca de madeira a esperava.

Na madrugada seguinte, partiu de barco para o perigoso mar aberto das Caraíbas. Com os ventos fortes e o mar agitado a atrasá-la, atracou em Curaçau na tarde desse mesmo dia. Terá nesta viagem sofrido a fratura.

Depois de um voo de jato de Curaçau para Oslo, a vencedora do Nobel 2025 não chegou a tempo de participar na cerimónia e acabou por ser a sua filha, Ana Corina Machado, a receber o prémio e a ler o seu discurso. Apareceu na varanda do Grand Hotel de Oslo durante a madrugada para acenar ao apoiantes.