1228,5kWh poupados 1228,5 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Presidente dos EUA diz que Rob Reiner morreu devido à "raiva que causou aos outros" por causa da "síndrome de desequilíbrio de Trump"

Este artigo tem mais de 6 meses

Presidente diz que realizador era conhecido por "deixar as pessoas loucas com a sua obsessão furiosa" contra Trump. Republicanos criticam utilização de "tragédia familiar" com "fins políticos".

i

Republicanos críticos de Trump dizem que os comentários do Presidente foram "inadequados e desrespeitosos"

Bloomberg via Getty Images

Republicanos críticos de Trump dizem que os comentários do Presidente foram "inadequados e desrespeitosos"

Bloomberg via Getty Images

O realizador Rob Reiner e a mulher, a fotógrafa Michele Singer, foram encontrados sem vida na noite de domingo na sua própria casa. O filho dos dois, um homem de 32 anos, está detido pela suspeita do homicídio dos pais na casa de família em Brentwood, Los Angeles. As reações de consternação e lamento pelas duas mortes sucedem-se, mas a que mais polémica causou até agora foi a de Donald Trump, que associou a morte de Reiner às críticas do realizador à sua administração.

O Presidente dos EUA começou por dizer que “uma coisa muito triste aconteceu ontem à noite em LA”, mas depressa inverteu o sentido da mensagem de condolências para dar conta de que o realizador era  “atormentado” e estava “em dificuldades”. Trump diz mesmo que Reiner “faleceu, juntamente com a sua esposa, Michele, alegadamente devido à raiva que causou aos outros através da sua enorme, inflexível e incurável aflição com uma doença mental incapacitante conhecida como SÍNDROME DE DESEQUILÍBRIO DE TRUMP, por vezes referida como TDS”.

“Ele era conhecido por deixar as pessoas LOUCAS com a sua obsessão furiosa pelo Presidente Donald J. Trump, com a sua paranoia óbvia a atingir novos patamares à medida que a administração Trump superava todas as metas e expectativas de grandeza, e com a Idade de Ouro da América a chegar, talvez como nunca antes”, acrescentou na Truth Social.

Perante as palavras de Trump, a congressista republicana Marjorie Taylor Greene, que entrou em cisão com o Presidente norte-americano recentemente e que é também uma das principais caras do movimento MAGA, partilhou a mensagem para criticá-la. “Esta é uma tragédia familiar, não tem nada a ver com política ou inimigos políticos”, referiu.

“Rob Reiner e a sua esposa foram tragicamente assassinados pelas mãos do próprio filho, que supostamente tinha problemas com drogas e outras questões, e os seus outros filhos ficaram em profundo luto e sofrimento”, acrescenta ainda, apelando a “empatia”.

Também na rede social X, o congressista republicano Thomas Massie (R-Ky.) considerou os comentários de Trump enquanto “inadequados e desrespeitosos” perante um “homem que foi brutalmente assassinado”.

“Acho que os meus colegas eleitos do Partido Republicano, o vice-presidente e a equipa da Casa Branca vão simplesmente ignorar isso porque têm medo? Desafio qualquer pessoa a defendê-lo”, refere ainda.

O republicano Mike Lawler também condenou as palavras do Presidente norte-americano. “Independentemente das opiniões políticas de cada um, ninguém deve ser sujeito a violência, muito menos às mãos do próprio filho. É uma tragédia horrível que deve suscitar simpatia e compaixão de todos no nosso país, ponto final”, escreveu o congressista na rede social X.

Stephanie Bice, outra congressista republicana, criticou que se transforme numa “questão política” o facto de um pai e uma mãe terem sido “assassinados pelas mãos do seu filho perturbado”.

Quando questionado em relação ao posicionamento que assumiu na Truth Social e às críticas que dele advieram, Trump não moderou o discurso. “Eu não era fã dele de forma alguma. Ele era uma pessoa perturbada”, disse Trump aos jornalistas esta segunda-feira na Casa Branca. “Ele foi uma das pessoas por trás da farsa da Rússia. Acho que ele prejudicou a sua própria carreira. Ele tornou-se numa pessoa perturbada”, repetiu.

E assegurou: “Eu não era fã de Rob Reiner de forma alguma. Achava que ele era muito ruim para o nosso país.”

O presidente da Câmara de Representantes norte-americana, Mike Johnson, foi questionado esta segunda-feira sobre a publicação de Trump, mas não abordou especificamente os comentários do Presidente. Citado pelo Politico, limitou-se a considerar a notícia da morte de Reiner como “chocante”, referindo uma série de tragédias “indescritíveis” após os tiroteios na Austrália e na Universidade Brown.

Proponha uma correção, sugira uma pista: mfferreira@observador.pt

Recomendamos

Ucrânia

Zelensky anuncia encontro com Trump em Nova Iorque

Washington

Arco que Trump quer construir pode ser complexo militar

Noticiário

12h. Irão e EUA trocam mensagens para pôr fim à guerra

Mundo

Esquerda radical vence eleições e quer "mudar Berlim"

Populares
Coreia do Sul

Seul acusa Pyongyang de lançar novo míssil balístico

Combustível

Luís Montenegro. "Não vou ser o pai da austeridade"

União Europeia

UE. Montenegro pede prioridade à coesão e política agrícola

Inflação

Sarmento pede cuidado ao BCE na resposta à inflação

Últimas
Noticiário

As notícias da 1h

Relatório de Jogo

FCP-SLB. "Expulsão do Lenglet é o lance capital do jogo"

Benfica

Água perdeu 55 jornadas depois e ficou a 4 jogos do recorde

Benfica

"Houve uma dualidade tremenda contra nós, foi um exagero"

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.