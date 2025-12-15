Presidente dos EUA diz que Rob Reiner morreu devido à "raiva que causou aos outros" por causa da "síndrome de desequilíbrio de Trump"

“Ele era conhecido por deixar as pessoas LOUCAS com a sua obsessão furiosa pelo Presidente Donald J. Trump, com a sua paranoia óbvia a atingir novos patamares à medida que a administração Trump superava todas as metas e expectativas de grandeza, e com a Idade de Ouro da América a chegar, talvez como nunca antes”, acrescentou na Truth Social.

Perante as palavras de Trump, a congressista republicana Marjorie Taylor Greene, que entrou em cisão com o Presidente norte-americano recentemente e que é também uma das principais caras do movimento MAGA, partilhou a mensagem para criticá-la. “Esta é uma tragédia familiar, não tem nada a ver com política ou inimigos políticos”, referiu.

Rob Reiner and his wife were tragically killed at the hands of their own son, who reportedly had drug addiction and other issues, and their remaining children are left in serious mourning and heartbreak. This is a family tragedy, not about politics or political enemies. Many… pic.twitter.com/uVd3lGVEgm — Rep. Marjorie Taylor Greene???????? (@RepMTG) December 15, 2025

“Rob Reiner e a sua esposa foram tragicamente assassinados pelas mãos do próprio filho, que supostamente tinha problemas com drogas e outras questões, e os seus outros filhos ficaram em profundo luto e sofrimento”, acrescenta ainda, apelando a “empatia”.

Também na rede social X, o congressista republicano Thomas Massie (R-Ky.) considerou os comentários de Trump enquanto “inadequados e desrespeitosos” perante um “homem que foi brutalmente assassinado”.

Regardless of how you felt about Rob Reiner, this is inappropriate and disrespectful discourse about a man who was just brutally murdered. I guess my elected GOP colleagues, the VP, and White House staff will just ignore it because they’re afraid? I challenge anyone to defend it. pic.twitter.com/j3dvzRxLQJ — Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 15, 2025

“Acho que os meus colegas eleitos do Partido Republicano, o vice-presidente e a equipa da Casa Branca vão simplesmente ignorar isso porque têm medo? Desafio qualquer pessoa a defendê-lo”, refere ainda.

O republicano Mike Lawler também condenou as palavras do Presidente norte-americano. “Independentemente das opiniões políticas de cada um, ninguém deve ser sujeito a violência, muito menos às mãos do próprio filho. É uma tragédia horrível que deve suscitar simpatia e compaixão de todos no nosso país, ponto final”, escreveu o congressista na rede social X.

This statement is wrong. Regardless of one’s political views, no one should be subjected to violence, let alone at the hands of their own son. It’s a horrible tragedy that should engender sympathy and compassion from everyone in our country, period. https://t.co/WjZ6kOoomR — Mike Lawler (@lawler4ny) December 15, 2025

Stephanie Bice, outra congressista republicana, criticou que se transforme numa “questão política” o facto de um pai e uma mãe terem sido “assassinados pelas mãos do seu filho perturbado”.

Quando questionado em relação ao posicionamento que assumiu na Truth Social e às críticas que dele advieram, Trump não moderou o discurso. “Eu não era fã dele de forma alguma. Ele era uma pessoa perturbada”, disse Trump aos jornalistas esta segunda-feira na Casa Branca. “Ele foi uma das pessoas por trás da farsa da Rússia. Acho que ele prejudicou a sua própria carreira. Ele tornou-se numa pessoa perturbada”, repetiu.

E assegurou: “Eu não era fã de Rob Reiner de forma alguma. Achava que ele era muito ruim para o nosso país.”

O presidente da Câmara de Representantes norte-americana, Mike Johnson, foi questionado esta segunda-feira sobre a publicação de Trump, mas não abordou especificamente os comentários do Presidente. Citado pelo Politico, limitou-se a considerar a notícia da morte de Reiner como “chocante”, referindo uma série de tragédias “indescritíveis” após os tiroteios na Austrália e na Universidade Brown.