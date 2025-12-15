Filho do realizador Rob Reiner e da fotógrafa Michele Singer detido após ser indiciado pelo homicídio dos pais

A polícia de Los Angeles deteve o filho do realizador Rob Reiner e da fotógrafa Michele Singer que está “indiciado por homicídio” dos dois pais. O casal morreu na sua casa em Brentwood na noite de domingo (menos oito horas do que em Lisboa), tendo a morte sido conhecida publicamente na manhã desta segunda-feira.
As autoridades locais acreditam que um dos filhos do casal, Nick Reiner de 32 anos, é o responsável pelo esfaqueamento fatal de ambos os pais. O chefe da polícia local Jim McDonnell disse que a divisão de roubos e homicídios ficou encarregue do caso, que disse ser um “incidente muito trágico”.
De acordo com o jornal LA Times, o principal suspeito terá sido detido pelas 21h15 (locais) de domingo, tendo a sua entrada na prisão do condado de Los Angeles sido registada às 5h04 (13h04 em Lisboa), embora os registos não forneçam detalhes sobre os motivos do encarceramento.
Logo que foi divulgada a informação da morte do famoso ator e realizador norte-americano foi também revelado que o filho seria o principal suspeito. Agora, Nick Reiner, que ao longo da vida sofreu com a dependência de drogas e chegou mesmo a ser sem-abrigo, ficou sujeito a uma caução de quatro milhões de dólares, segundo Jim McDonnell.
O jornal cita amigos da família para dar conta de uma discussão acesa entre Rob Reiner e o filho no sábado à noite, numa festa na casa do conhecido apresentador Conan O’Brien. Segundo essas fontes, Nick teria tido um comportamento estranho na festa.
O realizador e ator Rob Reiner e a mulher, a fotógrafa Michele Singer, foram encontrados mortos no domingo em casa em Los Angeles, apresentando indícios de que teriam sido esfaqueados. Os corpos de Rob Reiner e Michele Singer foram encontrados pela filha mais nova, Romy, de 28 anos. Entretanto, Jim McDonnell, chefe do Departamento de Polícia de Los Angeles, anunciou que o médico-legista identificou oficialmente as duas pessoas mortas como Rob e Michele Singer Reiner.
Trump associa a morte de Reiner às críticas do realizador à sua administração
Quem já reagiu publicamente ao caso foi o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que lamentou o acontecimento “muito triste”, mas visou o falecido realizador — e crítico da administração Trump — como alguém que sofria de um “síndrome de desequilíbrio de Trump“.
“Uma coisa muito triste aconteceu ontem à noite em Hollywood. Rob Reiner, um diretor de cinema e estrela de comédia atormentado e em dificuldades, mas outrora muito talentoso, faleceu, juntamente com a sua esposa, Michele, alegadamente devido à raiva que causou aos outros através da sua enorme, inflexível e incurável aflição com uma doença mental incapacitante conhecida como SÍNDROME DE DESEQUILÍBRIO DE TRUMP, por vezes referida como TDS”, escreveu o líder norte-americano na Casa Branca.
Para Trump, Reiner era “conhecido por deixar as pessoas LOUCAS com a sua obsessão furiosa” contra o Presidente norte-americano. Sublinhou também a “paranóia óbvia” do realizador de 78 anos contra Trump, numa fase em que, segundo o líder da Casa Branca, os EUA “superavam todas as metas e expectativas de grandeza, e com a Idade de Ouro da América a chegar, talvez como nunca antes. Que Rob e Michele descansem em paz”.
O corpo de bombeiros de Los Angeles indicou que atendeu uma chamada para assistência médica pouco depois das 15h30 (23h20 em Lisboa) e encontrou um homem de 78 anos e uma mulher de 68 anos mortos dentro da casa.
Detetives da divisão de Roubos e Homicídios estão a investigar um “aparente homicídio” em casa de Reiner, disse Mike Bland, do Departamento de Polícia de Los Angeles.
Carreira de Reiner marcada por vários ‘clássicos’ dos anos 80 e 90
Reiner foi por muito tempo um dos realizadores mais prolíficos de Hollywood, e o trabalho inclui alguns dos filmes mais memoráveis das décadas de 1980 e 1990, incluindo This is Spinal Tap, Stand By Me (Conta comigo) A Few Good Men (Uma questão de honra), When Harry Met Sally (Um amor inevitável) e The Princess Bride (A princesa prometida).
O papel como Michael ‘Meathead’ Stivic na série clássica de televisão dos anos 1970 All in the Family (Uma família às direitas), ao lado de Archie Bunker, interpretado por Carol O’Connor, catapultou-o para a fama e rendeu-lhe dois prémios Emmy.
A presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, considerou a morte de Reiner como uma perda devastadora para a cidade. “As contribuições de Rob Reiner repercutem-se em toda a cultura e sociedade norte-americanas, e ele melhorou inúmeras vidas através do seu trabalho criativo e defesa da justiça social e económica”, disse Bass em comunicado. “Aclamado ator, realizador, produtor, escritor e ativista político ativo, sempre usou seus dons a serviço dos outros”, acrescentou Karen Bass sobre o cineasta.
Filho da lenda da comédia Carl Reiner, Rob Reiner era casado com a fotógrafa Michele Singer Reiner desde 1989. Os dois conheceram-se quando o realizador filmava When Harry Met Sally e juntos tiveram três filhos. Reiner foi casado com a atriz e realizadora Penny Marshall de 1971 a 1981, tendo adotado a filha desta, Tracy Reiner.
Os casos de homicídio são raros no bairro de Brentwood, local situado a cerca de um quilómetro e meio da casa onde a mulher de O.J. Simpson, Nicole Brown Simpson, e o amigo Ron Goldman foram assassinados em 1994.