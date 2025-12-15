Filho do realizador Rob Reiner e da fotógrafa Michele Singer detido após ser indiciado pelo homicídio dos pais

A polícia de Los Angeles deteve o filho do realizador Rob Reiner e da fotógrafa Michele Singer que está “indiciado por homicídio” dos dois pais. O casal morreu na sua casa em Brentwood na noite de domingo (menos oito horas do que em Lisboa), tendo a morte sido conhecida publicamente na manhã desta segunda-feira.

As autoridades locais acreditam que um dos filhos do casal, Nick Reiner de 32 anos, é o responsável pelo esfaqueamento fatal de ambos os pais. O chefe da polícia local Jim McDonnell disse que a divisão de roubos e homicídios ficou encarregue do caso, que disse ser um “incidente muito trágico”.

De acordo com o jornal LA Times, o principal suspeito terá sido detido pelas 21h15 (locais) de domingo, tendo a sua entrada na prisão do condado de Los Angeles sido registada às 5h04 (13h04 em Lisboa), embora os registos não forneçam detalhes sobre os motivos do encarceramento.

Logo que foi divulgada a informação da morte do famoso ator e realizador norte-americano foi também revelado que o filho seria o principal suspeito. Agora, Nick Reiner, que ao longo da vida sofreu com a dependência de drogas e chegou mesmo a ser sem-abrigo, ficou sujeito a uma caução de quatro milhões de dólares, segundo Jim McDonnell.

O jornal cita amigos da família para dar conta de uma discussão acesa entre Rob Reiner e o filho no sábado à noite, numa festa na casa do conhecido apresentador Conan O’Brien. Segundo essas fontes, Nick teria tido um comportamento estranho na festa.

O realizador e ator Rob Reiner e a mulher, a fotógrafa Michele Singer, foram encontrados mortos no domingo em casa em Los Angeles, apresentando indícios de que teriam sido esfaqueados. Os corpos de Rob Reiner e Michele Singer foram encontrados pela filha mais nova, Romy, de 28 anos. Entretanto, Jim McDonnell, chefe do Departamento de Polícia de Los Angeles, anunciou que o médico-legista identificou oficialmente as duas pessoas mortas como Rob e Michele Singer Reiner.

Trump associa a morte de Reiner às críticas do realizador à sua administração

Quem já reagiu publicamente ao caso foi o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que lamentou o acontecimento “muito triste”, mas visou o falecido realizador — e crítico da administração Trump — como alguém que sofria de um “síndrome de desequilíbrio de Trump“.