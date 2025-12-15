O coordenador nacional do BE negou esta segunda-feira que o gesto da deputada única bloquista, Mariana Mortágua, ao líder parlamentar do CDS-PP, Paulo Núncio, tenha tido um cariz ofensivo e rejeitou alimentar “polémicas artificiais”.

“A Mariana Mortágua já teve ocasião de mostrar, e não só apenas de dizer, mostrar, como o gesto que fez na Assembleia da República não pode de maneira nenhuma ser interpretado como um gesto ofensivo. É um gesto que tem um outro sentido completamente diferente“, defendeu José Manuel Pureza.

O coordenador bloquista falava aos jornalistas no Palácio de Belém, depois de ter sido recebido em audiência pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, após a sua eleição para o cargo no final de novembro.

O CDS-PP pediu esta segunda-feira ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, a abertura de um inquérito contra Mariana Mortágua por um gesto que consideraram “degradante” durante uma intervenção do centrista Paulo Núncio.

Em causa, de acordo com o vídeo divulgado pelo CDS-PP, está o gesto da deputada única do BE, Mariana Mortágua, durante uma intervenção de Paulo Núncio no debate em plenário do passado dia 10 sobre o salário mínimo. A bloquista, enquanto Núncio criticava os partidos à esquerda, levanta a mão com punho fechado e apenas o indicador e o mindinho esticados.

Pureza disse estar “absolutamente convencido de que quem estiver de boa-fé aceitará” que o gesto não foi ofensivo e rejeitou alimentar “polémicas artificiais como essa que alguns pretendem instalar”.

O coordenador nacional do BE que esteve acompanhado nesta audiência da nova secretária de organização do partido, Isabel Pires, e de Fabian Figueiredo, que no próximo ano irá assumir o lugar de deputado com a saída de Mariana Mortágua.

Pureza disse que a nova direção do BE fez questão de apresentar cumprimentos institucionais a Marcelo Rebelo de Sousa, “mais ainda numa altura em que o Presidente da República está a recuperar de uma intervenção cirúrgica delicada”, depois de ter sido operado a uma hérnia encarcerada no início do mês.

O líder dos bloquistas disse ter tido uma conversa “muito agradável” e “muito simpática” sobre o atual momento político com o chefe de Estado.

No passado dia 30 de novembro, na 14.ª Convenção Nacional do BE, José Manuel Pureza foi consagrado novo coordenador do partido, com a sua moção a conquistar 65 dos 80 lugares da Mesa Nacional, sucedendo a Mariana Mortágua no cargo.