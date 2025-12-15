As buscas ao largo de Caminha pelos três pescadores indonésios desaparecidos no mar, após a embarcação de pesca em que seguiam ter naufragado no domingo, foram retomadas na manhã desta segunda-feira. Até às 12h00, não foram encontrados quaisquer indícios das três pessoas, informou o capitão do porto local.

“Continuamos a recolher destroços do naufrágio que se centra na zona de Ínsua. Continuamos a manter o foco na procura destes três desaparecidos e a nossa janela de oportunidade será durante a baixa-mar que vai ocorrer por volta das 18h00. Não temos luz solar, mas vamos iniciar a tentativa de chegar à ilha e reavaliar para um eventual mergulho no local do naufrágio”, especificou o comandante Fernando Vieira Pereira do Porto de Caminha, em declarações aos jornalistas.

O capitão adiantou, ainda, que a idade dos três desaparecidos está entre os 28 e os 31 anos.

A embarcação com cinco pessoas a bordo naufragou pelas 12h20 de domingo numa zona rochosa da ilha de Ínsua, em Moledo, no concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo. Duas das cinco pessoas foram retiradas e transportadas ao Hospital de Viana do Castelo.

Na manhã desta segunda-feira, Fernando Vieira Pereira tinha avançado que as buscas iriam ser reforçadas pela Força Aérea com um avião de asa fixa de patrulha marítima e um helicóptero, enquanto na água iria estar a equipa salva-vidas da estação de Viana do Castelo.

A equipa de Salvamento Marítimo espanhol juntou-se à operação, patrulhando desde a fronteira até ao porto de La Guardia, enquanto pela praia estão a patrulhar a pé os Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora e de Caminha.