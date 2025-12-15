Um sismo de magnitude 1,5 na escala de Richter foi sentido perto da meia-noite de domingo na ilha Terceira, no âmbito da crise sismovulcânica em curso, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo o CIVISA, o abalo foi registado às 23h46 locais (00h46 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de três quilómetros a este de Serreta, no concelho de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, no grupo central dos Açores .

O sismo foi sentido com intensidade máxima II/III (escala de Mercalli Modificada) em Serreta.

De acordo com o CIVISA, o evento “insere-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022“.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os “graus de intensidade e respetiva descrição”.

Com uma intensidade III o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma “vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados”, segundo o IPMA.