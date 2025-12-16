A capitania do Porto do Funchal prolongou esta terça-feira os avisos de agitação marítima e vento fortes para o arquipélago da Madeira, até às 06h00 de quarta-feira, alertando para os cuidados a ter.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a capitania indica que está previsto vento de norte/noroeste “muito fresco (40-50 quilómetros/hora), por vezes forte (51-61 quilómetros/hora)”, diminuindo de intensidade a partir do meio da manhã.

A visibilidade será “boa a moderada” e a ondulação poderá atingir os 5,5 metros na costa norte, não ultrapassando os três metros na zona sul da ilha da Madeira.

A capitania do Funchal alerta a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter, tanto no mar, como em zonas costeiras.

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar e não praticar pesca lúdica são algumas das recomendações que constam dos avisos divulgados.