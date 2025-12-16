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O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, repetiu esta terça-feira aos jornalistas, em Kiev, que a Ucrânia não vai abdicar da região do Donbass no quadro das negociações com a Rússia.

Zelensky disse que os Estados Unidos defenderam a criação de uma zona económica livre nos territórios, mas frisou que rejeita o controlo da Federação da Rússia sobre a região.

O chefe de Estado da Ucrânia referiu-se diretamente aos territórios da região do leste ucraniano composta pelas unidades administrativas de Lugansk e Donetsk, “que Moscovo não conquistou”.

Nesse sentido, o Presidente ucraniano afirmou que “ainda não há consenso” com os negociadores norte-americanos sobre o estabelecimento de uma posição comum a apresentar ao lado russo.

Kiev espera também o apoio de Washington à posição que mantém sobre o Donbass antes das negociações com a Federação Russa.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demonstrou várias vezes a ideia de que Kiev está a perder a guerra e que deve aceitar as exigências de Moscovo.

Zelensky realizou a primeira reunião no domingo e depois na segunda-feira em Berlim com os dois negociadores nomeados por Donald Trump para a paz na Ucrânia, Steve Witkoff e Jared Kushner.

Os principais líderes europeus alinhados com Kiev também participaram nas conversações, apoiando a posição ucraniana e dando contributos para a estrutura de paz promovida pelos Estados Unidos.

Não é claro se os negociadores norte-americanos vão transmitir as propostas europeias a Moscovo, que já rejeitou, nomeadamente, o eventual envio de tropas dos países europeus da Aliança Atlântica para a Ucrânia após a guerra.