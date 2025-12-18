Duas frentes frias, uma já esta sexta-feira e outra domingo. Uma massa de ar polar, que deixará muita neve a partir do fim de semana em toda a zona norte do país. E depois uma grande possibilidade de Portugal ser atingido pela temida “besta de leste”, a massa de ar ártico da Sibéria, seca e gelada, logo após o Natal, com um frio seco e vento, que se pode prolongar até ao fim de semana antes do Ano Novo. São estas as previsões meteorológicas para os próximos dias, certas aquelas que vão até ao Natal, ainda com alguma margem de dúvida as mais longínquas: mas não há dúvidas que vai chover, e muito, esta sexta-feira e domingo, vai nevar, e muito, no domingo, segunda e terça-feira, e que a partir de quinta-feira o frio pode ainda ser mais intenso.

Atenção aos Avisos Meteorológicos para Portugal Continental:

Agitação Marítima – Amarelo [ 18 Dez 12:00 – 19 Dez 09:00 ]

Ondas de noroeste com 4 a 5 metros.https://t.co/hfv28QDh63

Neve – Amarelo [ 19 Dez 03:00 – 19 Dez 12:00 ]https://t.co/OV7h5Q7Xxj#avisosipma pic.twitter.com/vueBJ7ulzQ — IPMA (@ipma_pt) December 18, 2025

Começando pelo princípio, a primeira frente fria atinge Portugal já a partir da madrugada desta sexta-feira. Trata-se de uma “vasta região depressionária que está localizada entre a Islândia e a Península Ibérica”, como explicou em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que trará chuva por vezes forte, que começará do litoral oeste para o interior e que ficará menos intensa ao final da tarde. A partir da manhã de sábado preveem-se ainda períodos de chuva no litoral Norte e Centro, que se estenderão às restantes regiões do país ao longo do dia, mas apenas em regime de aguaceiros.

????️ O #tempo vai mudar no Porto e em Lisboa: em qual destas cidades choverá mais entre hoje e domingo? Esperam-se até 55 mm. ????️ Confira a previsão por Joana Campos: https://t.co/ognNDBY9GK pic.twitter.com/yveOABivtC — Meteored Portugal (@MeteoredPT) December 18, 2025

Os aguaceiros irão manter-se no dia 21 e poderão ser de granizo nas regiões Norte e Centro. Isto porque já estaremos perante a passagem de outra frente frontal fria vinda da mesma zona depressionária. Será ela também a responsável por transportar a massa de ar polar marítima que chega a partir da tarde de sábado e que vai deixar toda a zona norte e centro do país carregada de neve. Pronta para receber oficialmente o inverno, que este ano começa às 15h03 de domingo.

Esta massa de ar polar marítima provocará a queda de neve a cotas mais baixas e também uma descida ainda mais acentuada das temperaturas mínimas, que ficarão próximas ou inferiores a 0ºC no interior Norte e Centro. A neve deve começar a cair logo no sábado acima dos 1400/1600 metros de altitude (na Serra da Estrela), prevendo-se que baixe para cotas muito inferiores ao fim do dia, 800/1000 metros, estendendo-se assim a Trás-os-Montes, Viana do Castelo, Bragança, Guarda e Viseu, podendo ainda chegar à Covilhã e a Portalegre no domingo, quando a cota se mantiver baixa, podendo descer pontualmente aos 600 metros.

????️❄️ Últimas novidades sobre o #nevão de domingo em Portugal: os nossos mapas preveem neve nestas 6 regiões. ????️ Confira a previsão por Marta Godinho: https://t.co/0FgCs21NOf pic.twitter.com/SFNpXRK0EH — Meteored Portugal (@MeteoredPT) December 18, 2025

“A acumulação de neve pode atingir valores entre 5 e 15 cm em várias serras das regiões Norte e Centro, podendo superar os 20 a 30 cm nos pontos mais elevados das serras, por exemplo da Serra da Estrela, Gerês, Larouco, Alvão/Marão e Montemuro”, destacou o IPMA.

As temperaturas mínimas mais altas serão registados no litoral das regiões Centro e Sul, da ordem dos 10 a 12°C. Já as temperaturas máximas deverão variar entre 10 a 16°C, sendo inferiores a 10°C no interior Norte e Centro. “Haverá condições favoráveis à formação de gelo nas estradas das regiões mais elevadas do Norte e Centro”, adiantou ainda o IPMA.

Para já há alertas amarelos para chuva forte esta sexta-feira em Setúbal, Lisboa, Leiria e Coimbra; alertas amarelos para neve em Castelo Branco, Guarda e Viseu; e ainda alertas amarelos (a sul) e laranjas (a norte) para a forte agitação marítima que se irá fazer sentir na costa ocidental, com ondas de noroeste entre os 4 e os 6 metros. O vento soprará fraco a moderado, por vezes forte (até 40 km/h) na faixa costeira ocidental e nas terras altas.

Para sábado, mantêm-se os alertas de agitação marítima, a que se juntam os de neve para Castelo Branco, Guarda, Bragança, Vila Real, Porto, Braga e Viana do Castelo, que devem ser ainda mais alargados no domingo.

E depois? Segundo o modelo europeu, o mais usado, há um bloqueio de altas pressões na zona que vai da Islândia a toda a escandinávia que faz com que as massas de ar frio continental que vêm da zona da Sibéria desçam até latitudes muitos baixas. E possam chegar à Península Ibérica. Chamam-lhe o “comboio siberiano” ou “a besta de leste”. E neste momento tudo aponta para que a partir de quinta-feira, dia 25, dia de Natal, uma língua dessa “besta” chegue cá. O frio, ao contrário do das massas de ar polar marítimo, é seco, daquele que, com o vento, parece entranhar-se.

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Sendo continental, a massa de ar não traz chuva, portanto não deverá nevar, a não ser que se cruze com alguma frente depressionária ao mesmo tempo. Mas as temperaturas ainda vão descer mais.