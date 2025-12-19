Os antigos trabalhadores da central do Pego vão continuar a receber um apoio do Estado em 2026, quando vão passar cinco anos do encerramento daquela que foi a última central a carvão do país.

Em comunicado, o ministério do Ambiente e Energia avança que a medida vai continuar em vigor, uma vez que a reconversão do Pego continua por concretizar. “A Ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, autorizou a criação, em 2026, de uma medida de financiamento ao apoio imediato dos antigos trabalhadores da Central do Pego, regida pelas mesmas regras do “Mecanismo de Compensação para uma Transição Justa”, que vigorou até 2024″, lê-se na nota.

Já em 2025 vigorou uma medida semelhante, “para garantir liquidez e celeridade aos pagamentos destes

trabalhadores, garantindo a satisfação das suas legítimas expectativas e a defesa do interesse público”.

Assim, o Fundo Ambiental “continuará a assumir os encargos da medida até ao limite de dois milhões de euros”.

O ministério lembra que “na sequência do encerramento da atividade da Central Termoelétrica do Pego a 30 de novembro de 2021, que usava carvão para a produção de eletricidade, e para minorar os impactos negativos diretos e indiretos no emprego e na economia da região, foi aprovado um mecanismo, com encargos plurianuais autorizados através de várias portarias, para garantir proteção aos trabalhadores afetados pela decisão”.

Maria da Graça Carvalho ressalva que os compromissos internacionais, “nomeadamente as ambiciosas metas de descarbonização” assumidas até 2030 “exigem justiça social e coesão territorial. Não podemos, por isso, deixar ninguém para trás, muito menos deixar trabalhadores ou qualquer região a lidar sozinhos com as consequências da transição para uma economia neutra em carbono”.

A central do Pego será alvo de um projeto de reconversão para energias renováveis, após um concurso que foi ganho pela Endesa. Terá centrais de produção (solar ou eólica) e a respetiva ligação à rede elétrica através de linhas de muito alta tensão, baterias e uma unidade de hidrogénio. O projeto tem tropeçado, porém, em questões ambientais.