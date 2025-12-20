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Inês de Sousa Real foi reeleita este sábado para um terceiro mandato como porta-voz do PAN, com 69 dos 72 votos dos delegados, conquistando todos os lugares da direção.

Os resultados foram anunciados pela presidente da Mesa do X Congresso do PAN, João Fontes da Costa, cerca das 17:45 horas, depois de uma votação por voto secreto, que decorreu na última hora antes da divulgação do apuramento.

Em 72 votos possíveis (número de delegados presentes), a lista B, “Em frente pelas causas”, conseguiu 69 votos (95,3 %) e a lista A, “Transformar para Crescer”, que esteve ausente em protesto, teve apenas um voto (1,38%). Houve ainda dois votos brancos.

O partido tinha anunciado que estariam presentes no Congresso 114 delegados, mas o número final ficou muito aquém do previsto.

Assim, a lista de Inês de Sousa Real aumenta a presença na Comissão Política Nacional, ficando com todos os 27 lugares.

A lista opositora, liderada por Carolina Pia, esteve ausente em protesto contra a organização da reunião magna, pelo que a expectativa de um Congresso com poucas divergências com a atual liderança confirmou-se, com mais de sete dezenas de delegados a marcarem presença em Coimbra para demonstrar o seu apoio à porta-voz do partido desde 2021.

Sousa Real, que tinha sido eleita em 2023 com 72% dos votos para a Comissão Política Nacional (órgão máximo entre congressos), viu o seu poder na direção bastante reforçado, ao reunir 69 dos 72 votos dos delegados, correspondentes à totalidade dos comissários – antes tinha 20 dos 27 mandatos.

Também no Conselho de Jurisdição, a lista da líder conseguiu os três lugares. A lista opositora teve apenas um voto e houve dois votos em branco, sendo os restantes 69 na lista de Sousa Real.

No discurso da consagração, para encerrar os trabalhos, a porta-voz do PAN focou a sua intervenção na ameaça que o mundo enfrenta, pedindo diálogo entre todos os partidos do “espectro democrático” para que não haja recuos nos direitos humanos.

A tensão interna dos últimos meses, com demissões e desfiliações de militantes, não se fez sentir e Sousa Real assumiu um papel central nos diferentes pontos dos trabalhos, uma vez que a sua lista apresentou, além da candidatura à direção e à jurisdição, a única proposta de alteração aos estatutos e a única moção setorial – ambas aprovadas por unanimidade, em votação com braço no ar.

O auditório do ISCAC esteve longe de encher, sendo que o número de delegados à reunião magna ficou aquém do que tinha sido anunciado. A direção disse, antes do Congresso, que estariam presentes 114 delegados, mas apenas 72 pessoas votaram nas eleições para os órgãos.

Apesar de ausente, a lista A, de Carolina Pia, foi referida por vários delegados nas intervenções sobre a moção global estratégica de Sousa Real, que criticaram a ex-dirigente e a acusaram de imaturidade, falta de respeito pelo PAN e de ter um comportamento “deplorável”.

Entre as figuras do partido, o último cabeça de lista do partido às Europeias, Pedro Fidalgo Marques, considerou que as “causas não perdoarão” se forem “sacrificadas nas guerras internas” e defendeu que o partido “só cresce se voltar a ser útil”.

Com o tom dos delegados a mostrar-se claramente alinhado com a porta-voz, a crítica mais assumida à direção coube ao delegado José Carvalho, que se confessou “desapoiado” pela estrutura nacional do partido nas últimas eleições autárquicas e disse não se sentir ouvido pelos dirigentes.

Do Congresso sai uma nova Comissão Política Nacional, toda composta por nomes da lista B, de Sousa Real, estando nos primeiros dez lugares da moção os nomes de Hugo Alexandre Trindade, Tânia Mesquita, João Fontes da Costa, Sandra Pimenta, Saúl José Rosa,Carla Marques, Ernesto Morais, Sílvia Marques e Paulo Vieira de Castro.

O partido tem ainda um novo Conselho de Jurisdição Nacional, também composto apenas por nomes da lista de Sousa Real: Alexandra Reis Moreira, antiga presidente da CPN, Teresa Passos Gonçalves e Carlos Rafael Sousa.

O Congresso aprovou também uma proposta de alteração aos estatutos que fixa em três anos a duração dos mandatos da direção e do porta-voz e responde às objeções do Tribunal Constitucional para chumbar as últimas mudanças estatutárias.