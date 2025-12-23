O Município de Ílhavo anunciou esta segunda-feira que determinou o encerramento temporário da Ponte da Vista Alegre à circulação rodoviária por motivos de segurança estrutural.

“A decisão tem efeitos imediatos e surge após uma avaliação do Serviço Municipal de Proteção Civil que identificou o agravamento do estado de degradação da infraestrutura”, refere uma nota de imprensa da autarquia.

A Ponte da Vista Alegre assegura a travessia do rio Boco, e tem registado um acréscimo de tráfego devido a obras de ampliação de redes de águas na Gafanha de Aquém, o que poderá ter contribuído para agravar o seu estado.

“A reabertura está dependente de uma avaliação técnica pormenorizada e de uma eventual intervenção de reabilitação para repor as condições de segurança”, informa a Câmara de Ílhavo.

De acordo com a nota de imprensa, a circulação pedonal e ciclável mantém-se autorizada, “enquanto não se verificarem riscos objetivos para os utilizadores, desde que a zona esteja devidamente sinalizada e monitorizada”.

Na nota a autarquia apela à compreensão dos munícipes e sublinha que a interdição visa salvaguardar a segurança pública, “num contexto de fragilidade daquela infraestrutura rodoviária municipal”.