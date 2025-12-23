O Metropolitano de Lisboa não vai alargar o horário de funcionamento na noite da passagem de ano, ao contrário do que aconteceu no último ano. Uma nota publicada no site do Metro esta segunda-feira dá conta que na noite de 31 de dezembro a rede funcionará até à uma da manhã, como é habitual. Em 2024, o serviço da madrugada de 1 de janeiro foi reforçado até às três da manhã.

É alargado o serviço na noite de Natal. No dia 24 de dezembro a circulação de comboios decorre até à uma da manhã de dia 25, ao contrário de anos anteriores, em que encerrava mais cedo, e reabre às 6h30, quando há um ano reabriu apenas às 8h.

“Este horário de funcionamento visa responder às necessidades de mobilidade próprias da época festiva, assegurando um horário de funcionamento alargado que facilita as deslocações associadas ao Natal e à Passagem de Ano, e uma oferta de transporte público regular e acessível ajustada às dinâmicas de utilização da cidade de Lisboa em noites marcadas por dinâmicas de mobilidade específicas”, justifica o comunicado do Metropolitano de Lisboa.

Quem quiser ficar até ao fim da festa de passagem de ano promovida pela Câmara Municipal de Lisboa, no Terreiro do Paço, que termina à uma da manhã — como consta no site da empresa municipal de cultura — terá de encontrar transportes alternativos.

No mesmo comunicado é indicado que o Metropolitano de Lisboa “acompanhará a evolução da procura ao longo desta quadra festiva, procedendo aos ajustamentos que se revelem necessários, em função das condições operacionais, de segurança e da disponibilidade de recursos”.