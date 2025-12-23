Um homem de 61 anos foi detido, em Lisboa, por crime de abuso sexual sobre a sogra, de 93 anos, e violência doméstica sobre a mulher, filha e um neto, encontrando-se já em prisão preventiva, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ informou que a detenção aconteceu no domingo, adiantando que a condição da idosa, que sofre de incapacidade física e mental, a tornava “particularmente vulnerável e incapaz de resistir”.

As vítimas, segundo a PJ são a sogra, com 93 anos, a sua mulher, de 59 anos, uma filha, de 20, e um neto, de 13.

De acordo com a Judiciária, desde “há mais de 30 anos” que o quotidiano desta família é alegadamente pautado por “agressões físicas, verbais e psicológicas”, tendo sido a prática de atos sexuais sobre a sogra que espoletou na mulher do suspeito a denúncia junto da PSP.

Ativada a PJ, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, foram de imediato desenvolvidas as “diligências urgentes”, nomeadamente no local do crime, com o apoio do Laboratório de Polícia Científica, e detido o suspeito.

Presente a primeiro interrogatório, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.