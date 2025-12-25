O líder norte-coreano Kim Jong Un visitou um estaleiro de construção de submarinos nucleares e assistiu ao teste de um “novo tipo” de míssil antiaéreo, segundo a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA.

Durante a visita, Kim Jong Un repudiou os esforços da Coreia do Sul para desenvolver os seus próprios submarinos nucleares com os Estados Unidos, considerando-os “uma ameaça que deve ser combatida“, segundo a KCNA.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, deu ‘luz verde’ a Seul para construir submarinos durante uma visita à Coreia do Sul, em outubro.

Apesar de alguns pontos desse acordo permanecerem desconhecidos, entre os quais o local onde os submarinos serão construídos, a possibilidade de a Coreia do Sul ter armamento nuclear é contestada por Pyongyang.

Apenas alguns países possuem submarinos nucleares, e Washington considera a tecnologia para os desenvolver um dos segredos militares mais sensíveis.

Na sua reação inicial à parceria EUA-Coreia do Sul, no mês passado, Pyongyang classificou-a como uma “tentativa perigosa de confronto” e ameaçou com um possível “efeito dominó nuclear”.

Na quarta-feira, Kim Jong-un classificou a atual situação de segurança como “negativa”, o que torna o avanço do programa de “armas nucleares navais” da Coreia do Norte uma “tarefa urgente e uma opção indispensável”, segundo a KCNA.

De acordo com a estação oficial norte-coreana, sem avançar pormenores, foi também apresentado a Kim Jong Un o projeto em curso sobre “novas armas subaquáticas secretas”.

Em comunicado, a KCNA explicou que Kim Jong Un supervisionou o teste de um “novo tipo de míssil antiaéreo de longo alcance e alta altitude” sobre o Mar do Japão (Mar do Leste, para a Coreia do Norte).

O míssil lançado atingiu com precisão o alvo simulado a uma altitude de 200 quilómetros”, segundo a KCNA.

Isto significaria que o míssil atingiria o espaço, caso esta altitude esteja correta.