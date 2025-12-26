Em agosto, quando defrontou o Benfica ainda como treinador do Fenerbahçe, José Mourinho teceu rasgados elogios ao plantel que Bruno Lage tinha à disposição – percebendo-se que, tanto ou mais do que olhar para o que teria pela frente, estava a enviar uma mensagem para dentro do clube turco e para a falta de reforços que continuava a fragilizar o conjunto de Istambul numa fase importante da época. Já este mês, apesar de estar numa das melhores fases da temporada, o treinador assumiu que ausências como a de Lukebakio o faziam “chorar” pela falta de alternativas diretas. Os encarnados foram conseguindo encontrar soluções dentro de problemas que não deixavam de existir. Um deles está prestes a ser resolvido… mas em janeiro.

O regresso de José Neto do Campeonato do Mundo Sub-17, após ter sido um dos indiscutíveis da Seleção de Bino Maçães na conquista do quarto troféu continental da história do futebol português, aumentou o leque de opções a Samuel Dahl no lado esquerdo da defesa, tendo em conta que Rafa Obrador, contratado ao Real Madrid por altura da venda de Álvaro Carreras aos merengues, nunca foi uma real opção. Ainda assim, essa era uma das posições ainda em défice no plantel, sendo que também o lado direito estava “descoberto” numa fase em que Alexander Bah continua a recuperar da operação ao joelho. Era, vai deixar de ser.

O Benfica assegurou no início da semana o primeiro reforço no mercado de janeiro, com Rui Costa a chegar a acordo com a SAD do Estrela da Amadora para a contratação do lateral cabo-verdiano Sidny Cabral, de 23 anos. O jogador, que mantém as esperanças de entrar nas opções dos Tubarões Azuis no próximo Mundial dos EUA (e num grupo com dois campeões mundiais, Espanha e Uruguai, além da Arábia Saudita), deverá realizar exames médicos em breve, juntando-se ao plantel liderado por José Mourinho na próxima semana naquele que foi o maior negócio de sempre do conjunto da Reboleira, por um valor de seis milhões de euros fixos, mais objetivos variáveis mediante rendimento desportivo e 10% dos direitos económicos. Os contornos da transferência foram confirmados pelo líder da SAD do Estrela, Paulo Lopo, ao jornal Record.

Sidny Lopes Cabral, lateral cabo-verdiano com 23 anos, será reforço do SL Benfica, anunciou o presidente do CF Estrela da Amadora. O valor da transferência será aproximadamente de 6M€, mais alguns objetivos e o CF Estrela da Amadora ficará com 10% do passe do atleta. pic.twitter.com/DUGAjmIefb — Information Glorious – SL Benfica (@InformGlorious2) December 26, 2025

Nascido nos Países Baixos, Sidny Cabral teve formação no Twente antes de deixar o país e fazer o resto da carreira nos estrangeiro, começando na equipa Sub-21 dos suecos do Helsingborgs. Um ano depois, em 2021, o lateral/ala rumou à Alemanha, representando RW Erfurt e o FC Viktoria Köln, no terceiro escalão, de onde se transferiu a custo zero para a Reboleira no início da temporada como um autêntico “desconhecido”.

ÚLTIMA HORA: Sidny Lopes Cabral ???????? não viaja com o Estrela e está a caminho do SL Benfica. pic.twitter.com/CSIaGPjMSC — News Benfica (@NewsBenfica) December 26, 2025

Na presente época, Sidny Cabral tem sido um dos grandes destaques da formação da Amadora, jogando a fazer toda uma ala potenciando todos os melhores argumentos individuais. É por isso que, ainda antes do final da primeira volta, o defesa cabo-verdiano é o melhor marcador da equipa com cinco golos e três assistências num total de 1.325 minutos em 15 jogos no Campeonato (realizou também 33 minutos numa partida da Taça de Portugal, onde o Estrela já foi eliminado). “O Sidny não está disponível para o jogo, não vai viajar para Famalicão”, confirmou também João Nuno, técnico do conjunto da Reboleira.