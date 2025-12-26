O primeiro prémio da famosa lotaria de Natal espanhola, conhecido como El Gordo, saiu nesta segunda-feira na província espanhola de León. O número vencedor foi o 79.432, dando 400 mil euros divididos entre frações compradas por famílias e associações.

De acordo com o El País, grande parte do prémio ficou em localidades que tiveram um ano difícil, como La Bañeza. Nesta vila, que ainda recupera dos incêndios do verão e do encerramento da histórica fábrica da Azucarera, foram vendidas 117 séries, o que significa que se atribuíram 468 milhões de euros distribuídos. Também houve prémios em Villablino, onde foram vendidas 50 séries, e na Pola de Gordón, com 15 séries. Além disso, 16 séries do número vencedor foram vendidas em Madrid, no bairro de Ciudad Lineal.

Em La Bañeza, foram vendidas sobretudo frações do grande prémio — que em Espanha se chamam duodécimos — por uma equipa de futebol, o que representa, segundo responsáveis locais, “muito, muito dinheiro”. O presidente da câmara, Javier Carrera, afirmou que o prémio gerou “uma cascata de emoções depois de um ano terrível”, sublinhando que “ganhar a lotaria, além de ser motivo de alegria e entusiasmo, é algo que caiu do céu num lugar que precisa tanto“.

???????? @LaBanezaFC_ reparte una parte del Gordo entre los vecinos de La Bañeza. ????️ El equipo de fútbol ha vendido 700 décimos entre sus socios, a los aficionados que acuden al campo y en las peñas y bares del municipio leonés, de poco más de 11.000 habitantes. pic.twitter.com/dgt5DjvWQf — EFE Deportes (@EFEdeportes) December 22, 2025

Em Villablino, a sorte ganhou rosto no bar Los Molinos, onde a proprietária, Nuria Sánchez, mostrou duas frações do número 79.432. “Jogamos muita lotaria e se além disso podemos ajudar, como foi o caso da associação de Alzheimer, não me custa nada”, contou ao El Mundo, explicando que comprou a fração a uma amiga ligada à associação local. A entidade distribuiu na região cerca de 200 milhões de euros, num município mineiro ainda marcado pela morte de cinco trabalhadores num acidente ocorrido em março deste ano e pelos incêndios florestais do último verão. O marido de Nuria, José Manuel, garantiu que a família não tenciona mudar de vida: “Nós não vamos parar de trabalhar. A ideia é investir bem o dinheiro e não deixar dívidas aos nossos filhos”.

Em Madrid, o ponto de venda número 246, na rua Ricardo Ortiz, viveu um dos dias mais felizes da sua história. “Estamos abertos há 38 anos, eu estou aqui há 18 e nunca imaginámos que alguém poderia ganhar aqui”, contou Esther Lanchas, a vendedora da lotaria, explicando que as 16 séries vendidas chegaram por acaso ao estabelecimento. “Uma pessoa pediu um bilhete que terminasse em dois e, como eu tinha esse, foi o que eu dei”, relatou. Entre os premiados está Gladys Manzanilla, que jogou pela primeira vez. “Não sei se hei de rir ou chorar. É o primeiro ano que jogo e saiu-me o Gordo”, disse, garantindo que vai continuar a trabalhar.

O segundo prémio, no valor de 125 mil euros, saiu ao número 70.048 e foi vendido na rua do Barquillo, em Madrid. Já o terceiro prémio, o número 90.693, no valor de 50 mil euros, foi distribuído por várias regiões espanholas, como Zamora, Bizkaia, Valladolid, Valência, Santa Cruz de Tenerife, Logroño, Jaén, Alicante, Barcelona, Cádis, Córdoba, A Coruña, Girona, León e Gipuzkoa.

No País Basco, venderam-se 48 séries do terceiro prémio, muitas delas à associação de râguebi Arratiko Zekorrak, que arrecadou cerca de 14 milhões de euros. Em Alicante, o antigo funcionário do Hospital de Sant Joan, José Luis Aguado, distribuiu 7,5 milhões de euros entre antigos colegas, mantendo uma tradição que conservou mesmo depois da reforma.

Os quartos prémios, os números 78.477 e 25.508, espalharam-se por localidades como Cazorla, Almuñécar, Barcelona, Valência, Burgos, Toledo, Madrid e Bizkaia. “O que me faz mais feliz é que o prémio está muito repartido entre os vizinhos“, afirmou María José Yuste, gerente da administração de Cazorla, que vendeu 1.200 frações. Já os oito quintos prémios levaram alegria a dezenas de municípios, de Sevilha a Málaga, passando por Elda, Monzón e Roquetas de Mar.

A lotaria de Natal espanhola é o maior e mais antigo sorteio do país e realiza-se todos os anos no dia 22 de dezembro, numa cerimónia transmitida pela televisão que dura várias horas. O sorteio conta com 100 mil números, cada um repetido em 198 séries, sendo que cada bilhete é dividido em dez frações, custando cada uma 20 euros. O primeiro prémio atribui 400 mil euros por fração, o que significa que cada série do número vencedor distribui quatro milhões de euros, a que se somam um segundo prémio de 125 mil euros, um terceiro de 50 mil euros, dois quartos prémios de 20 mil euros e oito quintos prémios de seis mil euros, além de milhares de prémios menores.

¡YA ESTÁ AQUÍ EL GORDO de la Lotería de Navidad con el número 79.432!#LoteríaRTVEhttps://t.co/jHM6CjjQzT pic.twitter.com/B4HMO0MZje — RTVE (@rtve) December 22, 2025

Os números e os valores são cantados, um a um, por alunos do Colégio de San Ildefonso, em Madrid, num formato praticamente inalterado há mais de um século. A compra coletiva de frações entre famílias, associações, empresas ou cafés faz com que os prémios sejam frequentemente repartidos e cheguem a várias pessoas. Entre as tradições mais enraizadas está também a crença de que comprar bilhetes em locais recentemente atingidos por tragédias traz boa sorte, numa ideia de que a desgraça não acontece duas vezes no mesmo sítio.