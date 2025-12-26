Um carro despistou-se na tarde desta sexta-feira na Calçada do Ferragial, no centro de Lisboa, tendo arrancado o gradeamento e ficado pendurado a uma altura equivalente a dois andares, junto ao Largo Corpo Santo, na zona do Cais do Sodré.

O Observador confirmou junto de fonte oficial da PSP que duas pessoas que estavam na Travessa do Cotovelo, que fica na parte de baixo, ficaram feridas após a queda de destroços.

De acordo com a mesma fonte, o alerta foi dado pelas 17h25 e o despiste aconteceu após um dos carros carro ter batido no outro. Os dois feridos foram transportados para o Hospital de São José, com ferimentos ligeiros.

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No local estiveram meios da PSP, dos Bombeiros Sapadores e da Polícia Municipal de Lisboa.