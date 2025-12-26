A chamada “besta de leste” — uma massa de ar gelado e seco vinda da Sibéria — chegou ao continente português logo após o Natal, mergulhando o norte do país em temperaturas anormalmente baixas. Em algumas regiões o termómetro desceu abaixo de 0 ºC, sobretudo no Norte, onde todos os distritos se encontram sob aviso amarelo até às 6h00 de sábado, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
IPMA coloca 11 distritos de Portugal continental em aviso amarelo por tempo frio
Sob alerta estão Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre, Braga e Bragança, distrito para o qual as previsões desta sexta-feira do IPMA apontavam o valor mais baixo, –4 ºC esta sexta-feira.
Aliás, na quarta-feira, o Instituto já apontava “para uma uma descida de temperatura, em especial da mínima, com valores entre -5 e 0° C na generalidade das regiões do interior Norte e Centro e do Alto Alentejo, e entre 0 e 5° C nas restantes regiões, exceto alguns locais da faixa costeira a sul do Cabo Carvoeiro, onde serão superiores. Os valores de temperatura máxima deverão variar entre 10 e 15° C [Faro] na maior parte do território, sendo inferiores no interior Norte e Centro, onde variam entre 4 e 9° C.”
O pico do frio será nesta sexta-feira e sábado, depois as temperaturas subirão ligeiramente mas a noite de Passagem de Ano vai sempre pedir agasalhos. As baixas temperaturas vão manter-se até 31 de dezembro, embora amenizem um pouco a partir desta sexta-feira, avisa Mário Marques, em declarações à SIC. A noite de Passagem de Ano será “fria”, bem como “os dias seguintes, mas, provavelmente, sem chuva”, concluiu o climatologista à estação televisiva.
Neve. Várias zonas do país pintadas de branco no primeiro dia do inverno
Além do frio, prevê-se para esta sexta-feira no Norte alguma possibilidade de aguaceiros dispersos no litoral oeste, formação de gelo ou geada e intensificação do vento ao final do dia. A chuva será mais provável “até ao meio da tarde no litoral Norte e Centro, e a partir da tarde no litoral da região Sul”, afirma o IPMA.
“Estes aguaceiros, a ocorrer, serão sob a forma de neve acima de 400/600 metros no Norte e Centro, podendo descer localmente a cotas mais baixas na região Norte no início do dia”, continua o Instituto.
Também o climatologista Mário Marques refere esta “hipótese muito remota de queda de neve durante a manhã”, acima dos 600 metros, reforçando que a temperatura deverá subir ao longo do dia. O especialista acrescentou que a depressão que está a afetar o país vai agora “para o sudoeste e irá afetar, sobretudo amanhã [sábado], a região a sul do Tejo, incluindo Lisboa, que terá alguns aguaceiros no sábado e domingo ao passo que o Norte apresentará um tempo mais soalheiro”.
Texto editado por Dulce Neto