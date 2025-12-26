A chamada “besta de leste” — uma massa de ar gelado e seco vinda da Sibéria — chegou ao continente português logo após o Natal, mergulhando o norte do país em temperaturas anormalmente baixas. Em algumas regiões o termómetro desceu abaixo de 0 ºC, sobretudo no Norte, onde todos os distritos se encontram sob aviso amarelo até às 6h00 de sábado, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Sob alerta estão Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre, Braga e Bragança, distrito para o qual as previsões desta sexta-feira do IPMA apontavam o valor mais baixo, –4 ºC esta sexta-feira.

Aliás, na quarta-feira, o Instituto já apontava “para uma uma descida de temperatura, em especial da mínima, com valores entre -5 e 0° C na generalidade das regiões do interior Norte e Centro e do Alto Alentejo, e entre 0 e 5° C nas restantes regiões, exceto alguns locais da faixa costeira a sul do Cabo Carvoeiro, onde serão superiores. Os valores de temperatura máxima deverão variar entre 10 e 15° C [Faro] na maior parte do território, sendo inferiores no interior Norte e Centro, onde variam entre 4 e 9° C.”

O pico do frio será nesta sexta-feira e sábado, depois as temperaturas subirão ligeiramente mas a noite de Passagem de Ano vai sempre pedir agasalhos. As baixas temperaturas vão manter-se até 31 de dezembro, embora amenizem um pouco a partir desta sexta-feira, avisa Mário Marques, em declarações à SIC. A noite de Passagem de Ano será “fria”, bem como “os dias seguintes, mas, provavelmente, sem chuva”, concluiu o climatologista à estação televisiva.

Além do frio, prevê-se para esta sexta-feira no Norte alguma possibilidade de aguaceiros dispersos no litoral oeste, formação de gelo ou geada e intensificação do vento ao final do dia. A chuva será mais provável “até ao meio da tarde no litoral Norte e Centro, e a partir da tarde no litoral da região Sul”, afirma o IPMA.

“Estes aguaceiros, a ocorrer, serão sob a forma de neve acima de 400/600 metros no Norte e Centro, podendo descer localmente a cotas mais baixas na região Norte no início do dia”, continua o Instituto.

Também o climatologista Mário Marques refere esta “hipótese muito remota de queda de neve durante a manhã”, acima dos 600 metros, reforçando que a temperatura deverá subir ao longo do dia. O especialista acrescentou que a depressão que está a afetar o país vai agora “para o sudoeste e irá afetar, sobretudo amanhã [sábado], a região a sul do Tejo, incluindo Lisboa, que terá alguns aguaceiros no sábado e domingo ao passo que o Norte apresentará um tempo mais soalheiro”.

Texto editado por Dulce Neto