Imparável. No regresso à competição depois de quase um mês de pausa, o Al Nassr recebeu e goleou o Al Zawra’a (5-1), num jogo em que João Félix marcou, depois de ter sido assistido por um grande passe picado de Cristiano Ronaldo. Desta forma, a equipa de Jorge Jesus chegou aos 18 pontos na Liga dos Campeões 2 asiática e terminou o Grupo D só com vitórias, com 22 golos marcados e apenas dois sofridos. Antes de conhecer os potenciais adversários no caminho até à final da competição continental — o sorteio acontece na terça-feira —, os cavaleiros de Najd voltaram a apontar as armas para o Campeonato da Arábia Saudita, tendo pela frente a receção ao Al Akhdoud, de Paulo Sérgio.

“Fizemos uma exibição excelente após um hiato competitivo de 28 dias. Marcámos golos bonitos e desenhámos grandes jogadas. Além disso, demos descanso a alguns jogadores, uma vez que tornamos a jogar no sábado”, explicou Jesus no final do jogo a meio da semana. Nos últimos dias, o Al Nassr foi impedido pela FIFA de inscrever novos jogadores, por ter uma dívida de nove milhões ao Manchester City, devido à transferência de Aymeric Laporte. Ainda assim, apenas três dias depois do sucedido, o organismo que tutela o futebol anulou o castigo e os sauditas podem fazer contratações, numa altura em que o mercado está prestes a começar.

????The starting XI for victory ???? pic.twitter.com/BRTkaCsmnT — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 27, 2025

Este sábado, João Félix e Cristiano Ronaldo voltaram a juntar-se a Wesley e a Kingsley Coman no ataque da equipa de Jorge Jesus que, como seria de esperar, não precisou de muito para bater Samuel Portugal, guarda-redes emprestado pelo FC Porto. Félix cobrou um canto na esquerda para a zona do primeiro poste, Abdulelah Al-Amri desviou de cabeça e, à boca da baliza, Ronaldo completou para o fundo das redes (31′). Já no tempo de compensação, Marcelo Brozovic cobrou um lançamento na direita, combinou com Ângelo, rompeu na área pela meia-direita e cruzou atrasado para mais um desvio certeiro do capitão, agora com um toque em habilidade de pé direito (45+3′). Desta forma, Cristiano Ronaldo chegou aos 956 golos na carreira e tornou-se no melhor marcador da Liga saudita, ultrapassando o compatriota (12 golos contra 11).

Com o ritmo mais baixo e o Al Akhdoud a tentar assumir o jogo, a segunda parte abriu com uma entrada bastante dura de Saeed Al-Rubaie sobre João Félix, que foi atingido pelos dois pés do defesa e ficou bastante queixoso (61′). Ainda assim, o português viria a recuperar e viu Cristiano Ronaldo chegar ao hat-trick pouco depois, mas o lance acabou anulado por fora de jogo (65′). Até ao fim, Félix ainda teve de marcar, concluindo da melhor forma uma arrancada de Nawaf Boushal pela direita, e voltou a igualar Ronaldo em número de golos (90+4′). Com esta vitória (3-0), o Al Nassr continua sem qualquer ponto perdido no Campeonato da Arábia Saudita e chegou aos 30 pontos ao cabo de dez partidas. A equipa de Jorge Jesus continua com mais quatro pontos que o Al Hilal e cinco que o Al Taawon.