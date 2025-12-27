Eurico Figueiredo, histórico socialista que, no entanto, saiu do PS em discordância com Guterres, morreu no hospital de Santo António no Porto. Tinha 86 anos, noticiou a RTP.

Segundo a estação de televisão, Eurico Figueiredo estava internado com gripe A.

Transmontano, reformou-se aos 64 anos como professor catedrático de Psiquiatria no Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar. Foi médico e professor universitário. Mas foi na política que se assumiu figura mediática.

Foi militante do Partido Socialista de agosto de 1974 até 1999, tendo saído, segundo várias biografias, em discordância com António Guterres. Depois disso voltou ao partido para sair novamente com António José Seguro. Foi várias vezes membro da Direção Nacional e Política do PS e chegou a ser deputado do partido (de 1983 a 1985 e de 1991 até 1999). Candidatou-se, mais tarde, às europeias pelo Partido da Terra – MPT. Em 2014, encabeçou a lista do Porto às europeias, que em Lisboa conseguiu eleger Marinho e Pinto. Foi enquanto candidato às europeias que Eurico Figueiredo protagonizou uma greve da fome, em protesto contra a Segurança Social, que dizia lhe devia mais de 3.000 euros por penhora que considerava ilegal da reforma. “Este é um Estado delinquente que quero denunciar e garantir que, se for eleito deputado, vou ser intransigente e transformar um Estado delinquente num Estado de bem”, declarava.

Nascido em Justes, Vila Real, em 1939, Eurico Figueiredo começou as suas incursões na política nas lutas contra a ditadura enquanto estudante. Numa biografia na Wook indica-se que “com 16 anos iniciou a sua atividade política no MUD Juvenil; aos 18 anos participou ativamente na campanha do General Humberto Delgado; e, como Presidente da Comissão Pró-Associação dos Estudantes de Medicina de Lisboa, foi dos mais destacados dirigentes das greves de 1962”, tendo participado numa greve de fome, nessa altura.

Na sequência, foi expulso por 30 meses da Universidade de Lisboa. Já em Coimbra, de 1962 a 1965, “participa ativamente” na reorganização do movimento estudantil, tendo, em 1962 sido eleito como primeiro secretário-geral do Secretariado Nacional dos Estudantes Portugueses. Em 1963, funda, em Coimbra, o movimento clandestino “Movimento Sindical Estudantil”.

Preso por três vezes pela PIDE, exila-se na Suíça em 1965, onde tira o curso. Vive aí até 1976, ano em que regressa a Portugal. Em 1974 inscreve-se no PS, depois de na sua juventude ter estado associado ao PCP — partido que deixa em 1967 devido à invasão da Checoslováquia pela URSS.

Numa nota no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa diz ter recebido, “com muita consternação, a notícia do falecimento” de Eurico Figueiredo que diz ter sido “um grande lutador pela Liberdade e pela Democracia, de uma verticalidade e de uma independência sem limite”. Deixa o seu “profundo pesar” à família, amigos, correligionários e admiradores, e ao Partido Socialista, pela “perda de alcance nacional”.

PS lamenta morte de ex-deputado Eurico Figueiredo, “referência política incontornável para todos os socialistas”

O PS lamentou a morte do antigo deputado e ex-dirigente do partido Eurico Figueiredo, recordando a sua luta antifascista e considerando-o “uma referência política incontornável para todos os socialistas”. “O Partido Socialista manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Eurico Figueiredo, militante do PS desde 1974, onde desempenhou vários cargos dirigentes e foi deputado à Assembleia da República”, refere o partido numa nota enviada às redações.

Segundo o partido, “Eurico Figueiredo foi uma grande figura da democracia portuguesa e a sua vida constituiu um exemplo de tenacidade, de combatividade e de convicções, mas também de uma imensa generosidade”.

“A melhor homenagem que lhe prestaremos será mesmo a continuação do combate por um país mais justo, mais coeso e solidário. Eurico Figueiredo é e será uma referência política incontornável para todos os socialistas”, elogia, apresentando sentidas condolências à família.

O PS destaca Eurico Figueiredo como um “destacado resistente antifascista, desde logo quando, com apenas 18 anos, foi um ativo participante na campanha presidencial de Humberto Delgado”. “Viria a ter um papel notável nos movimentos estudantis, quer em Lisboa, quer em Coimbra, que combateram o regime, em particular nas greves académicas de 1962”, recorda.

“Eurico Figueiredo, psiquiatra reconhecido, foi também um grande defensor da região Trás-os-Montes e da identidade duriense, de onde era natural (Vila Real, 1939). Foi ainda um precursor político em matérias como a defesa do ambiente, lutando pela sua inclusão na agenda política”, pode ler-se ainda.