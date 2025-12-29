A Câmara Municipal do Porto apelou esta segunda-feira ao uso do transporte público para aceder à festa de Passagem de Ano na Avenida dos Aliados, salientando que o trânsito na zona estará cortado a partir das 19h00 de quarta-feira.

Segundo o Plano de Mobilidade e Segurança para a noite da Passagem de Ano no Porto, apresentado esta manhã, em conferência de imprensa, o acesso à Avenida dos Aliados, para onde estão previstos concertos e animação, vai estar cortado à circulação automóvel entre as 19h00 de quarta-feira e as 07h00 de quinta-feira.

Naquele horário, o perímetro rodoviário à volta da Avenida dos Aliados vai estar limitado a norte pela Rua Gonçalo Cristovão e Rua do Almada, a sul pela Praça Almeida Garrett, a este pela Praça da Batalha e Praça dos Poveiros e a oeste pela Rua dos Clérigos e Rua de São Filipe de Nery.

O acesso aos Aliados, à zona dos concertos, só poderá ser feito a pé e pelos pontos assinalados. “Será feito por seis pontos e haverá revistas de segurança para impedir o acesso de objetos que possam significar perigo”, salientou o segundo comandante do Comando Metropolitano do Porto da PSP, superintendente, Raúl Curva.

O plano apresentado prevê ainda a proibição de circular na zona envolvente à Câmara Municipal do Porto entre as 21h30 e as 01h00 por causa do lançamento do fogo de artifício, marcado para as 00h00.

A festa de Passagem de Ano no Porto arranca às 22h00 com um concerto dos Clã, estando previsto para a meia-noite um espetáculo multimédia e fogo de artifício, concebido pelos Grandpa’s Studio.

Segue-se o concerto de Nininho Vaz Maia, a partir das 00h30 e o final noite contará com o DJ set dos Beatbombers, dupla formada por DJ Ride e Stereossauro.

“A qualidade da programação e aquilo que tem sido a tradição de vir ao Porto na Passagem de Ano garantem que vamos ter uma noite com muita gente e com muita alegria e entrar em 2026 no Porto da melhor maneira”, afirmou a vice-presidente da autarquia, Catarina Araújo.

Serviço reforçado no Metro do Porto na noite de Passagem de Ano

O metro do Porto vai ser reforçado na noite de Passagem de Ano, funcionando de forma ininterrupta até às 06h00, altura em que passam a vigorar os horários normalmente praticados aos domingos e feriados, indicou a empresa esta segunda-feira.

Em comunicado, a Metro do Porto informa que de quarta para quinta-feira, a operação não vai parar, sendo a única exceção a Linha Violeta (E), cujas viagens terminam, conforme sucede em dias normais, por volta da 01h00.

Este “reforço especial” começa às 20h00 de quarta-feira, desde logo na Linha Amarela (D), onde se insere a estação dos Aliados (local do fogo de artifício, à meia-noite), que contará com circulações de seis em seis minutos até às 03h00 e de cerca de sete minutos daí em diante.

Na Linha Azul (A), as viagens acontecem também essencialmente com frequências de 10 minutos até às 03h00 e de 15 minutos a partir dessa hora, enquanto na Linha Verde (C) as circulações de 15 em 15 minutos ocorrem até às 00h00, passando depois para 30 minutos até às 06h00.

Já na Linha Vermelha (B), as frequências de passagem terão sempre uma cadência de 30 minutos até às 06h00. Por fim, no que respeita à Linha Laranja (F), as viagens assumem uma periodicidade de 20 minutos entre as 20h00 e as 03h00 e de 30 minutos entre as 03h00 e as 06h00.

Quanto aos autocarros da STCP, vão circular entre as 19h00 de quarta-feira e as 07h00 de quinta-feira, mas com alterações de percurso nas linhas de circulação, sendo possível consultar as alterações previstas na página oficial.