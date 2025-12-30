Ana Catarina Mendes anuncia apoio a Seguro e apela a mobilização da esquerda

Acompanhe o liveblog do Observador sobre política
A antiga ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, anunciou o seu apoio ao socialista José António Seguro, candidato à Presidência da República. A também socialista considera ser “um ano crucial para a democracia”, razão pelo qual diz ser necessário que a esquerda se una e apoie Seguro.
“Ao entrarmos num ano crucial para a democracia em Portugal, importa ponderar a melhor forma de defender o regular funcionamento das instituições”, escreveu Ana Catarina Mendes, na rede social Facebook.
Afirmando que “a segunda volta não pode ser disputada apenas pela direita”, a eurodeputada socialista lançou um apelo à “esquerda e centro esquerda, [para que] se mobilizem para garantir a estabilidade democrática e o respeito pela Constituição”. E isso só é possível se se unirem no voto a António José Seguro no dia 18 de janeiro, acrescentou.
O anuncio da socialista surge um dia depois de o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, garantir que todo o partido “está mobilizado” para ir para o terreno durante a campanha para as presidenciais (que se inicia na próxima semana) para apoiar Seguro. Carneiro apelou também ao voto de toda a esquerda.
Carneiro diz que todo o PS está mobilizado por Seguro e pede apoio da esquerda
“É para o PS um orgulho ter um candidato com as suas qualidades e todo o PS está mobilizado para esta fase”, disse José Luís Carneiro. E acrescentou que Seguro “contará com todo o apoio, com todo o empenho e com toda a mobilização dos socialistas de todo o país”.