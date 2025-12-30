Ana Catarina Mendes anuncia apoio a Seguro e apela a mobilização da esquerda

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A antiga ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, anunciou o seu apoio ao socialista José António Seguro, candidato à Presidência da República. A também socialista considera ser “um ano crucial para a democracia”, razão pelo qual diz ser necessário que a esquerda se una e apoie Seguro.

“Ao entrarmos num ano crucial para a democracia em Portugal, importa ponderar a melhor forma de defender o regular funcionamento das instituições”, escreveu Ana Catarina Mendes, na rede social Facebook.

Afirmando que “a segunda volta não pode ser disputada apenas pela direita”, a eurodeputada socialista lançou um apelo à “esquerda e centro esquerda, [para que] se mobilizem para garantir a estabilidade democrática e o respeito pela Constituição”. E isso só é possível se se unirem no voto a António José Seguro no dia 18 de janeiro, acrescentou.