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As Forças de Defesa de Israel receberam este domingo, 28 de dezembro, o sistema de defesa antiaéreo a laser “mais avançado do mundo”. O Iron Beam, como é chamado, esteve em desenvolvimento por mais de uma década e marca uma possível “revolução tecnológica”, diz o Ministério da Defesa israelita, citado pelo Times of Israel.

Anunciado em 2014 e desenvolvido pela empresa estadual Rafael Advanced Defense Systems Ltd., a tecnologia já passou por testes intensivos e está agora ao serviço da Força Aérea israelita, integrada na complexa rede de defesa aérea do país, ao lado dos atuais Iron Dome, David’s Sling e Arrow. O Iron Beam não pretende substituir os sistemas existentes, mas sim complementá-los, explica o órgão de comunicação israelita.

O sistema, conhecido em hebraico por Or Eitan (“Luz de Eitan”), possui uma grande vantagem em relação aos seus semelhantes: enquanto cada interceção do Iron Dome custa cerca de 30.000 dólares (mais de 25 mil euros), uma interceção do Iron Beam custará apenas entre 5 e 10 dólares, graças ao uso de energia de “alta potência”, informa o Globes. No entanto, a eficácia do laser diminui consideravelmente em períodos de nevoeiro ou com grande densidade de nuvens. Por esse motivo, os dois sistemas vão ser utilizados em conjunto.

Ao contrário do Iron Dome, esta tecnologia a laser pretende derrubar os projéteis mais pequenos e não precisa de munição. Oficiais israelitas já saudaram o sistema como um possível “divisor de águas” na luta contra ataques de projéteis, diz o Times of Israel.

Durante uma cerimónia no domingo, o ministro da Defesa, Israel Katz, classificou o momento como “uma ocasião histórica”, afirmando que esta é “a primeira vez no mundo em que um sistema de interceção a laser de alta potência atingiu maturidade operacional”. O Iron Beam “muda as regras do jogo”, disse Katz. “Envia uma mensagem clara a todos os nossos inimigos: não nos testem”, avisa.

Following a complex development process, the Israel MOD's DDR&D and Rafael Advanced Defense Systems delivered the first Iron Beam laser system to the IDF at an official ceremony held today at Rafael's headquarters in northern Israel. Read More: https://t.co/2ljeE2CnAj pic.twitter.com/iDKHv8FVFB — Ministry of Defense (@Israel_MOD) December 28, 2025

Já para Amir Baram, diretor-geral do Ministério da Defesa, também citado pelo Times of Israel, a entrega do sistema antiaéreo ao exército israelita “marca a transição do desenvolvimento para a produção em série” e representa “apenas o início de uma revolução tecnológica”, com a expectativa de melhorar significativamente as capacidades defensivas de Israel.

Também o CEO da Rafael Advanced Defense Systems Ltd., empresa que desenvolveu a tecnologia, Yoav Turgeman, afirmou que a organização está “orgulhosa em entregar o sistema de laser mais avançado do mundo para interceptação de ameaças aéreas”, destacando que, mesmo em situações de combate intenso, a Rafael “demonstrou capacidades operacionais impressionantes com lasers de alta potência.”

A cerimónia de entrega às IDF ocorreu no domingo, 28 de dezembro, na sede da empresa estatal israelita de defesa e tecnologia militar, conhecida pelo desenvolvimento de outros sistemas de defesa aérea, como o Iron Dome, o David’s Sling e o Arrow, já utilizados por Israel.

Texto editado por Dulce Neto